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"Морщины где?!": Канделаки прокололась на наглом вранье

Тина Канделаки. Фото: www.globallookpress.com
Звезда показала новые снимки. Тина Канделаки отказалась от ретуши.
прочитано 212 раз

В личном Instagram теледива опубликовала несколько фото. Звезда рекламировала бренд собственной косметики, которая, по ее словам, состоит из натуральных ингредиентов.

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Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

"В ходе очередной съемки для нашей новой коллекции я договорилась с фотографом, что он не будет ретушировать по итогу мои морщины на снимках. Я так решила: хочу, чтобы вы видели меня настоящей: такой, какую вы видите меня в Stories, на улице или в объективе телевизионной камеры", - написала Тина Канделаки.

Звезда добавила, что морщины олицетворяют пройденный ею путь. "Они есть, как есть и ошибки, без которых не обходится никто, и победы, которые приходят к каждому из нас", – заявила теледива.

Отметим, что поклонники внимательно рассмотрели снимки Тины Канделаки. Интернет-обыватели очень старались разглядеть морщины на лице звезды, однако никаких признаков старения кожи они не обнаружили. В итоге одна из подписчиц отметила, что знаменитость нагло солгала, приписав себе недостатки, которых на самом деле нет.

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Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

"Хороший маркетинговый ход. Но где все-таки морщины?😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Тина, вы идеальны 😍😍😍 Вы мой вдохновитель 🙏", "Заинтриговали..., даже приблизив и увеличив морщин не найти . А, понятно , иногда хочется немного лести ! 👏🏻👏🏻👏🏻👍🏻👍🏻👍🏻", "Морщины то где?!😄", "Не вижу морщины ни на фото, ни в сторис", - писали поклонники Тины Канделаки

Автор: Руслана Алексеева11 июля 2019, 20:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительные фото Тины Канделаки

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