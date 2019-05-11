"Лучше бы диплом показала": Глюкозу затравили за новый "голый" снимок
Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, продолжает будоражить Сеть своими откровенными фото с курортов Испании. Несмотря на то, что подписчики 32-летней звезды и матери двух детей призывают ее остановиться, исполнительница, кажется, только входит во вкус.
В своем Instagram Ионова опубликовала новое фото в откровенном купальнике и провокационной позе. Поклонники отреагировали двояко. Многие стали вновь напоминать о морали и о том, что с певицы будут брать пример ее дети. "Какая низость, это мать двоих детей, девочек?", "Лучше бы диплом показала", "Сколько можно выставлять себя на показ и зачем?", "Заведите отдельную страничку для мужчин", – пишут критики.
Но, как всегда нашлись и те, кто засыпал Глюкозу комплиментами. Фанаты отметили, что певица в отличной физической форме и выглядит потрясающе. "Просто супер, оставлю это фото себе для мотивации", "Вы божественны", "Безупречна", – пишут восторженные пользователи.
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