"В секту попала?": Глюкоза удивила странными фото

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Четверг 18 июля
Лента новостей
12:44
В Подмосковье перепутали двух покойниц
12:06
Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме
11:58
Под Петербургом поезд сбил мужчину
11:47
При пожаре в анимационной студии погибли 12 человек
11:36
В годовщину гибели Боинга мир начал новую атаку на Россию
11:20
Хуже 2010-го: россиян предупредили об убийственной жаре
10:44
Наглец Зеленский поставил дерзкое условие Путину
10:35
Аршавин поддержал идею продажи алкоголя на стадионах
10:15
Россиянам показали образец электронного паспорта
09:46
Умер режиссер Юрий Прохоров
09:27
Известная гимнастка сообщила о беременности
08:26
Пугали разговором с Путиным: Зеленский высказался о сложном выборе
08:16
Брошенную Шейк застукали в объятиях другого мужчины
08:09
Вскрылись сексуальные проблемы Леди Гаги и Брэдли Купера
06:20
Не признавший Крым Лукашенко сделал неожиданное предложение Путину
06:17
Гуру соблазнения из "Дома-2" натирается использованными прокладками
04:19
Возраст и болезни: Меркель вынесли страшный вердикт
02:11
Вскрылась связь Билана с вокзальными алкоголиками
00:05
"Хватает дебилов": Бледанс и Жукова размазали за травлю известной певицы
22:05
Изнасилованная Шурыгина ушла от мужа к миллионеру Реброву
21:58
Отношения прописаны контрактом: Чехова раскрыла подноготную отношений Купера и Шейк
21:52
Украинцы в ужасе из-за атаки на Крымский мост
21:49
Бузова врезала состарившимся звездам
21:29
"Ноги от ушей!": 19-летняя дочь Маликова в купальнике возбудила россиян
21:27
Оскар Кучера выставил грудь жены напоказ
21:21
Под Москвой в лесу накрыли банду нацистов
21:10
"Таких вещей Бог не прощает": покрытая синяками Волочкова предупредила Алибасова
20:45
Знаменитого актера сделали отцом без его согласия
20:32
Платье за 890 рублей: жена Тарасова вынуждена экономить
20:31
В Удмуртии пенсионерка перевела мошенникам почти 600 тысяч
20:28
Савельева рассказала о непреодолимом желании залезть на шест
20:24
Отказавшуюся от России Катамадзе с распростертыми объятиями встретили в Латвии
20:22
"Шокирована и тронута": переполненная эмоциями Борисова сделала заявление
20:01
"Меня разносит!" – Анита Цой взвыла из-за деликатной проблемы
19:51
"Ужас!": Прилучный превратил маленькую дочь в старуху
19:39
Под Москвой уголовник сжег иномарку
19:31
Известного артиста со счастливой Асмус приняли за дряхлого Харламова
19:30
Стало известно о спасении Алибасова от киллера
19:09
Теряющая власть Мэй набросилась на Путина
18:38
"Не ведитесь!": обеспокоенный Лазарев предупредил об опасности
18:19
"Помятая" Королева сразила мужчин откровенным декольте
18:18
Названо главное доказательство вины Украины в катастрофе MH17
17:58
"Хочу познакомиться с вами поближе": Лобода объявила в розыск странного мужчину
17:53
Вайкуле об отношениях с Пугачевой: "У нас с ней все хорошо"
17:34
"В этом нет ничего ужасного": проникшая в чужой туалет Собчак возбудилась от порножурналов
17:18
Возмутительное поведение Лукашенко в церкви попало на видео
16:56
Как летний лагерь меняет детей
16:44
"Вы несказанно прекрасны": украинцы облизали престарелую Ротару с головы до ног
16:39
Зеленского высмеяли за нелепую сделку по Крыму
16:37
"Не мог его принять": откровения отца Сергея Бодрова
16:28
"ЕР" требует обезопасить детей на пешеходных маршрутах
16:22
В "ЕР" попросили Генпрокуратуру проверить задержание матери тяжелобольного ребенка
16:16
"Берегитесь": Садальскому обещали "темную" за издевательства над Васильевой
16:01
Сделан неутешительный прогноз курса рубля
15:56
"А девочка созрела!": повзрослевшая дочь Волочковой восхитила россиян
15:47
Неожиданная атака украинцев на Крымский мост переполошила народ
15:37
Экология бизнеса: подведены итоги премии Eco Best Award 2019
15:21
"Приходится совсем непросто": измученная Меган Маркл откровенно о браке с принцем Гарри
15:19
Госдума поддержала российских виноделов
15:12
В петербургском аэропорту самолет ушел на второй круг из-за птицы на полосе
15:10
"Мужчина растет": сын Собчак набросился на подругу с поцелуями
15:02
Российские туристы устроили драку в аэропорту Греции
14:48
Создатель шоу "Холостяк" избил беременную жену
14:40
"В одной квартире было два мужа": Корчевников узнал пикантные подробности об известной писательнице
14:30
Омбудсмен Москалькова отчиталась перед Госдумой о работе
14:26
"Меня это потрясло": Шепелев сделал выбор
14:18
Как правильно хвалить своего мужчину
14:16
Харламов поддержал брошенную Шейк
14:12
"До мурашек": редкое видео Мишулиной с отцом заставило россиян рыдать
14:07
Под Мурманском два туриста пропали без вести
13:50
Фракции Госдумы одобрили инициативу Володина об усилении роли парламента
13:43
Знаменитый певец умер в возрасте 66 лет от рака
13:42
Захарова откровенно высказалась о грязных связях Трампа
13:29
Очевидцам удалось запечатлеть восход "кровавой" луны
13:21
В Башкирии водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии
13:13
Психосоматика женских заболеваний
13:06
Шок: Собчак живет с Лободой
13:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 июля 2019 года
12:56
Вывалившая грудь Бледанс поставила Сеть на уши
12:52
Дума впервые почтила память Николая II и жертв Гражданской войны
12:38
Эксперты поддержали предложение Володина о расширении полномочий Думы
12:34
Гей-парад замаскировали под концерт Кадышевой
12:27
"Выглядишь на 30": повзрослевшая дочь Маликова шокировала народ
12:26
Кожевникова не смогла спасти сына
12:04
Трое пострадавших: под Москвой произошло массовое ДТП
11:49
Трамп врезал Эрдогану за дружбу с Путиным
11:44
Экс-король Малайзии развелся с русской красоткой
11:28
Стали известны подробности госпитализации звезды "Улиц разбитых фонарей"
11:20
Знаменитая модель попала в тюрьму после нападения на стюардессу
11:12
Наталья Рудова появилась без юбки на детском фильме
11:01
В России предложили ввести новый способ оплаты мусора
10:52
Увлекшийся грязными фото Панин погряз в миллионных долгах
10:41
"Грациозная лань": изобретательная Загитова потрясла необычным трюком
10:33
ФНС высказалась о массовом сбое в работе ЗАГСов
10:21
"Живая Конституция": Володин предложил обеспечить баланс власти в основном законе
10:20
Оплеванная королевской семьей Маркл нашла защиту
10:16
"Мельдоний мозги разжижает": Шарапова получила смачную оплеуху
10:15
Снявшаяся голой Кабаева показала новорожденного сына
10:03
Актера из "Улиц разбитых фонарей" срочно госпитализировали
09:47
"Все уже": Корчевников потерял надежду жениться
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Выставка работ молодых художников пройдет в Санкт-Петербурге
Приговор бывшему руководству "Тольяттиазота" породил надежду
Сябитова вслед за Гузеевой получила нагоняй от Харламова
"Хотите убить меня?": Волочкова дерзко ответила известной ведущей
"Безбашенная" Кафельникова разделась и рискнула жизнью
Спевшийся с Зеленским Лукашенко приготовил удар в спину Путину
Шоу-бизнес

"В секту попала?": Глюкоза удивила странными фото

Певица Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Певица Глюкоза, видимо, попала в секту, решили ее подписчики. Их насторожили последние посты артистки в Instagram: в них исполнительница рассуждает о счастье.
прочитано 142 раза

В рассуждениях певицы Глюкозы, казалось бы, нет ничего необычного. Артистка делится своим взглядом на жизнь и счастье. Вот только взгляды эти, по мнению поклонников, слишком резко изменились: исполнительница почему-то перестала публиковать откровенные снимки.

ПО ТЕМЕ

"Лучше бы диплом показала": Глюкозу затравили за новый "голый" снимок

"Что за стриптиз?": выставившая напоказ прелести Глюк'оZа взбаламутила народ

 Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

"А вот кто-нибудь знает, что происходит с Наташей Чистяковой-Ионовой? Переименовалась, посты редкие, сторис без вечеринок, начала писать длинные посты про счастье... чето мы беспокоимся. Напишите нам, кто в курсе. Не в секту ли Глюкоза наша любимая попала?", – переживают на telegram-канале "Только никому".

Наблюдатели обеспокоились, в основном, из-за последнего поста певицы Глюкозы. На фото популярная исполнительница сидит у зеркала в нижнем белье. А в подписи к снимку Наталья Чистякова-Ионова заявила, что красота вовсе не в косметике или стремлении кому-то подражать. Женщина, внутренний и внешний мир которой излучает счастье, уже кажется прекрасной. И счастье – не в деньгах.

"Счастье там, где в ваших объятьях муж и дети. Где вы, проснувшись, танцуете под любимую песню и готовите завтрак. Где по дороге на работу дочитываете интересный роман. Где всей семьей смотрите кино на выходных и обязательно выбираетесь на природу", – пишет певица Глюкоза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

Артистка поделилась с поклонниками рецептом. Певица советует чаще улыбаться, по утрам делать легкую разминку, а час перед сном посвятить себе или любимому хобби. Подписчикам рецепты от Глюкозы понравились - как и сама певица, облаченная в мини-юбку и бюстгальтер.

Автор: 18 июля 2019, 12:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В годовщину гибели Боинга мир начал новую атаку на Россию
Наглец Зеленский поставил дерзкое условие Путину
Пугали разговором с Путиным: Зеленский высказался о сложном выборе
Не признавший Крым Лукашенко сделал неожиданное предложение Путину

Шоу-бизнес

Игорь Крутой разрыдался от вида новорожденной дочери
Федосеева-Шукшина оставила тяжелобольного Алибасова
"Соски видно": Седокова взбудоражила откровенным фото
Раскрыта тайна миллионного наследства Быстрицкой

Проишествия

Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Опять напросилась!": набросившуюся на Россию Ротару облили помоями

Пользователи были возмущены
Шоу-бизнес

"Соски видно": Седокова взбудоражила откровенным фото

Певица пояснила, как понимает свободу
Шоу-бизнес

Оплеванная королевской семьей Маркл нашла защиту

Американцев возмутила травля герцогини Сассекской
Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс об инсульте

Народ бурно отреагировал на сообщение

Гороскоп

Вскрылись сексуальные проблемы Леди Гаги и Брэдли Купера
Возраст и болезни: Меркель вынесли страшный вердикт
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме
Наталья Рудова появилась без юбки на детском фильме
Украинская поп-звезда Тина Кароль ошарашила соблазнительным кадром
Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика

Спорт

"Мое проклятие реально!": Туктамышева ошарашила громким заявлением об Олимпиаде
Назойливая Загитова замучила питомца ради лайков (видео)
Легендарный боксер высказался о шансах Макгрегора победить Нурмагомедова
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru