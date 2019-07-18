"В секту попала?": Глюкоза удивила странными фото

В рассуждениях певицы Глюкозы, казалось бы, нет ничего необычного. Артистка делится своим взглядом на жизнь и счастье. Вот только взгляды эти, по мнению поклонников, слишком резко изменились: исполнительница почему-то перестала публиковать откровенные снимки.
"А вот кто-нибудь знает, что происходит с Наташей Чистяковой-Ионовой? Переименовалась, посты редкие, сторис без вечеринок, начала писать длинные посты про счастье... чето мы беспокоимся. Напишите нам, кто в курсе. Не в секту ли Глюкоза наша любимая попала?", – переживают на telegram-канале "Только никому".
Наблюдатели обеспокоились, в основном, из-за последнего поста певицы Глюкозы. На фото популярная исполнительница сидит у зеркала в нижнем белье. А в подписи к снимку Наталья Чистякова-Ионова заявила, что красота вовсе не в косметике или стремлении кому-то подражать. Женщина, внутренний и внешний мир которой излучает счастье, уже кажется прекрасной. И счастье – не в деньгах.
"Счастье там, где в ваших объятьях муж и дети. Где вы, проснувшись, танцуете под любимую песню и готовите завтрак. Где по дороге на работу дочитываете интересный роман. Где всей семьей смотрите кино на выходных и обязательно выбираетесь на природу", – пишет певица Глюкоза.
Артистка поделилась с поклонниками рецептом. Певица советует чаще улыбаться, по утрам делать легкую разминку, а час перед сном посвятить себе или любимому хобби. Подписчикам рецепты от Глюкозы понравились - как и сама певица, облаченная в мини-юбку и бюстгальтер.
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