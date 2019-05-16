Елену Темникову не приняли на Украине за преданность Путину
Елена Темникова собирается давать концерт в Одессе. В прошлом году она выступала в Киеве.
Эта тема взбудоражила журналиста Аркадия Бабченко. На своей странице в Facebook он опубликовал фото артистки, а после процитировал ее: "Я фанат Путина и Медведева, обожаю наше правительство".
Судя по высказываниям Темниковой, она всеми силами борется за равенство в стране. Певица называет себя "какой-то советской". После таких слов артистка собирается выступать на Украине, что очень удивляет журналиста и его подписчиков.
Под постом тут же появились гневные комментарии подписчиков. Эта ситуация зацепила многих.
"Ничего странного. Неадекватная фанатичка, которая не видит ничего дальше своего носа", – злобно отметил читатель.
Напомним, "Дни.ру" писали: недавно у звезды обнаружились проблемы со здоровьем. Певица решила пройти детокс-программу для похудения. Она не ела на протяжении пяти дней, лишь пила свежевыжатые соки. Конечно, ей удалось таким путем избавиться от пары лишних килограммов. Но побочным эффектом диеты оказалась красная сыпь на лбу.
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