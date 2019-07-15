Нюша прицепила деду собачьи уши
Исполнительница опубликовала в Stories в своем Instagram видео. Она решила подшутить над свои дедушкой и с помощью приложения Snapchat подставила ему уши. Он очень удивился, так как раньше не видел ничего подобного.
"А это что у меня такое на носу? Или это у тебя там? А для чего это? Просто смешно чтобы было?", – засыпал Нюшу вопросами пожилой мужчина.
А вот мама музыкантши уже знакома с такими инновациями. Поэтому она с удовольствием начала подыгрывать, громко лая, будто она и правда маленькая собачка. Нюша с родительницей от души над этим посмеялись.
Также артистка выложила нежный снимок с дочерью. Она поделилась, что малышке очень нравится песенка "про варенье" из мультфильма "Маша и Медведь". Как сообщает "Пятый канал", поэтому Нюша активно учит Машин репертуар наизусть. "А какие у ваших деток любимые песни?", – поинтересовалась звезда у подписчиков.
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