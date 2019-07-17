"Хочу познакомиться с вами поближе": Лобода объявила в розыск странного мужчину

Исполнительница опубликовала забавную видеозапись. На кадрах молодой человек лежа танцует под ее песню. Пока странный мужчина бьется в экстазе, стоящие рядом зрители активно снимают его на камеры своих мобильных телефонов.
Светлана Лобода попросила поклонника срочно связаться с ней. "Коротко о вчерашнем концерте. Выходите на связь, молодой человек. Хочу познакомиться с вами поближе", – написала знаменитость.
Концерт Светланы Лободы в Нижнем Новгороде прошел с размахом. Перед выступлением звезда часто выкладывала в соцсетях фрагменты с репетиций. При этом она отмечала, что это первый ее стадионный концерт такого уровня.
Как писали "Дни.ру", ранее Светлана Лобода прокомментировала в Instagram слухи о скандале на фестивале "Белые ночи". Некоторые СМИ распространили новость о том, что исполнительница разругалась из-за отдельной гримерки с организаторами мероприятия. Однако никаких доказательств случившегося так и не было предоставлено.
"Никаких скандалов, претензий к организаторам и прочих происшествий на фестивале "Белые Ночи" не было. И, как говорил Булгаков: "Не читайте до обеда газет", – сделала заявление Светлана Лобода.
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