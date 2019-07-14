"Не читайте до обеда газет": Лобода выступила с заявлением после скандала

Певица Светлана Лобода прокомментировала слухи о скандале на фестивале "Белые ночи". Откровенный пост появился на странице звезды в Instagram.

Накануне некоторые СМИ распространили новость о том, что исполнительница разругалась с организаторами петербургского фестиваля "Белые ночи". По словам анонимного источника, причиной конфликта стало то, что певице отказались выделить отдельную гримерку. Однако никаких доказательств случившегося так и не было предоставлено.

Известие о скандале прокомментировала сама Светлана Лобода. Знаменитость отметила, что не имеет никаких претензий к организаторам мероприятия. "Никаких скандалов, претензий к организаторам и прочих происшествий на фестивале "Белые Ночи" не было. И, как говорил Булгаков: "Не читайте до обеда газет"", – сделала заявление артистка.

Концертный директор Нателла Крапивина также подтвердила слова артистки. Она добавила, что Светлана Лобода рассталась со всеми на дружеской ноте. "У нас все хорошо, с организаторами расстались, обнимаясь. Гримерка у Светланы, конечно, была отдельная", – цитирует женщину "Комсомольская правда".

PR-директор Дарья Бурлакова сообщила, что сейчас организаторы фестиваля "Белые ночи" хотят добиться опровержения. Журналисты, распространившие недостоверную новость, должны будут понести ответственность.