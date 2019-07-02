"Все, как ты любишь": вдова залила могилу умершего от цирроза Яковлева алкоголем
Фотографию могилы Олега, расположенной на 15 участке Троекуровского кладбища, его возлюбленная опубликовала в социальной сети Instagram. Поклонников немного удивили "гостинцы", которые Куцевол принесла покойному, – сдобная булочка его любимой марки, холодный чай, сигареты и виски. "Все, как ты любишь", – подписала любовница снимок. Правда, бутылка виски на могиле смотрится немного странно, если учесть, что, по одной из версий, певец умер от отека легких, спровоцированного циррозом печени.
"Главной его проблемой был алкоголь. Сколько я видел Олега, он всегда был подшофе, это началось еще в его бытность в группе "Иванушки", – рассказывал журналистам бывший директор группы t.A.T.u Леонид Дзюник. – На мероприятиях, гастролях, в самолете он всегда выпивал – то шампанское, то коньячок. "Зеленый змий" – это его беда. У него была больная печень, цирроз, и пить ему было категорически нельзя. Но он не сумел побороть алкогольную зависимость. Хотя пытался. В этом и кроется причина его ранней смерти".
Между тем священники категорически против того, чтобы заливать могилы покойных алкоголем. "Приносить еду на могилу покойника неправильно, это языческая традиция, в верующих семьях так не делают, – рассказал "Дни.ру" представитель духовенства. – И категорически нельзя ставить возле креста на кладбище спиртное. Это кощунство! Алкоголь считается символом земной радости, а кладбище – место для усиленной молитвы о человеке, который может тяжело страдать в загробной жизни".
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