"Помогите, пожалуйста!": обескураженный Топалов взмолился накануне свадьбы
"Люди, помогите. Утерян багаж – не по моей вине, естественно. Утеряны все вещи. Послезавтра свадьба. Есть кто-то в Сорренто, у кого я могу взять белый/кремовый смокинг 52-го размера? Туфли 42,5. Помогите, пожалуйста!" – написал Влад Топалов.
В ролике певец поделился подробностями случившегося. По словам артиста, авиакомпания, на самолете которой он прибыл в Италию, потеряла его багаж, где лежали все вещи, кроме туфель и новых трусов.
"Я прилетел вчера, и у меня было два чемодана. В одном из них были платья моей супруги, лекарства для ребенка, подгузники, еда для ребенка. Во втором чемодане были мои костюмы, мои вещи, мое все", – пояснил Топалов.
При этом он отметил, что не огорчен. "Наверное, я пока еще не осознал всю трагичность ситуации", – пошутил Влад.
Регина Тодоренко, судя по всему, тоже не слишком расстроена -в ролике слышен ее смех. Поклонники посочувствовали знаменитой паре и пожелали как можно скорее решить проблему. Многие отреагировали на видео с юмором.
"Пусть это будет самая большая проблема в вашей жизни. Все будет хорошо", "Обернитесь простынями – вы же в Италии!", "Я вас обожаю! Вы оба умора! Счастья вам на долгие года!", "Ребята, не переживайте! Главное, что вы любите друг друга!" — подбодрили Влада Топалова и его жену пользователи соцсети.
Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов зарегистрировали отношения 25 октября 2018 года. Однако на тот момент до рождения их первенца оставалось 1,5 месяца, и свадьбу было решено отложить до лучших времен.
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