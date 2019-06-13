Хочет и боится: Влад Топалов признался в тайном желании

Певец разместил в Instagram новую видеозапись и рассказал о мечте. Влад Топалов отдает себе отчет в том, что пока не может ее реализовать.

На кадрах артист едет с ветерком на мотоцикле в качестве пассажира. Видно, что Влад Топалов в восторге от езды. Когда он слез с транспортного средства, то некоторое время не мог говорить.

"Бооооомбаааа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)!!! Я всегда хотел мотик и всегда знал, что мне точно нельзя. Это невероятный взрыв адреналина!!!! Офигеть!!! Я в шоке", – написал музыкант и добавил, что катался всего второй раз в жизни.

"Кто ездит? Как не раздолбаться? Хочу мотик, но боюсь... понимаю, что уже ответственность", – цитирует Топалова Teleprogramma.pro. Поклонники стали давать артисту советы. Многие отметили, что это слишком рискованное увлечение.

"Воздержитесь, как мотоциклистка Вам говорю))). Весь этот адреналин не стоит того", "Сначала надо вырастить сына лет до 16, потом дать ему образование, потом проверить, что он точно крепко на ногах стоит. Дальше нужно оглянуться, нет ли дочки? И только после этого, уже можно мотик", "Опасно все это", – высказались фолловеры. При этом поклонники порадовались за Влада Топалова, испытавшего положительные эмоции.

Напомним, что не так давно Влад Топалов стал отцом, и на нем сейчас большая ответственность. Телеведущая Регина Тодоренко родила ему сына. Молодой отец все свободное время проводит с ребенком. Ранее жена певца призналась, что теперь они мечтают о дочке.