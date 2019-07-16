Известный футболист потер морковку на лицо Бузовой

Певица и спортсмен приняли участие в YouTube-шоу "Comment Out". В рамках игры знаменитости вытягивали карточки с именами звезд, на страницах Instagram которых необходимо оставить ужасный комментарий. Если участник отказывает писать неоднозначное сообщение звезде, его подвергают наказанию.
Ольге Бузовой достался Филипп Киркоров. Вокалистка должна была написать в соцсетях поп-короля следующую фраз: "Хочу запретить перелеты тупым мамашкам с их кричащими детишками, которых надо тупо смыть в унитаз. Ты со мной?"
Естественно, Ольга отказалась выполнять задание. "Есть вещи, которые для меня являются святыми, так шутить – это за гранью", – отметила Бузова и выбрала наказание.
После поющей телеведущей пришлось пройти через унизительную процедуру. Федора Смолова поставили на стул перед сидящей напротив певицей. Спортсмену дали терку, морковку и заставили тереть овощ на лицо Ольги Бузовой.
Спортсмену и певице было очень неловко, еле сдерживая смех они выполняли условия игры. "Клево, молодец", – улыбнулся Федор Смолов в конце. "Поздравляю", – сказала Ольга Бузова.
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