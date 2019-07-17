"Вы несказанно прекрасны": украинцы облизали престарелую Ротару с головы до ног

Народная артистка опубликовала ряд свежих снимков на своей странице в Instagram. На них София Ротару позирует вместе с семьей, командой и некоторыми звездами перед фестивалем Atlas Weekend – 2019.
Поклонники певицы, среди которых очень много ее соотечественников-украинцев, восхитились Софией Ротару и оставили под публикациями множество комплиментов. "София Михайловна, Вы несказанно прекрасны! Безмерно Вас люблю!", "Ну как Вам удается так выглядеть – вечно молодой?! Не перестаю Вами восхищаться!", "Богиня! Королева!" – облизали с головы до ног исполнительницу ее подписчики.
Однако есть и те, кто холодно относится к Софии Ротару. Так, ранее музыкальный критик Сергей Соседов разгромил возвращение на сцену певицы и ее творчество. По его словам, песни артистки уже давно спеты, нового она ничего создать не может, а своим успехом обязана мужу Анатолию Евдокименко.
Как писали "Дни.ру", выступление Софии Ротару на Международном фестивале искусств в Белоруссии разозлило многих россиян. По их мнению, звезде не стоит показываться на таких мероприятиях после скандальных заявлений в адрес России.
Напомним, ранее София Ротару сообщила, что уже много лет не посещает свой особняк в Крыму. Артистка перестала жить на полуострове еще до начала вооруженного конфликта в Донбассе.
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