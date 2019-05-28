Как спасают ослепшего сына Татьяны Васильевой

На днях стало известно, что похудевший на 40 килограммов сын актрисы Татьяны Васильевой Филипп ослеп на один глаз. О том, как спасают мужчину, рассказала его жена, актриса Мария Болонкина-Васильева.

Мария Болонкина-Васильева опубликовала несколько фотографий супруга Филиппа Васильева у себя в Instagram и рассказала, как он себя чувствует. "У нас хорошие новости😃 Абсолютно всеее анализы в норме🙏😭 Сахар, холестерин (то, собственно, что чаще всего является причиной микроинсульта).. Сделали УЗИ всего, чего только можно – и все отлично🤷🏻♀😃 Поэтому причиной случившегося может быть только гипертония (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявила Мария.

Женщина опровергла информацию о том, что якобы Филипп мог ослепнуть из-за диеты. Она подчеркнула, что муж сейчас не худеет. Болонкину-Васильеву очень повеселили комментарии пользователей Сети, что якобы раньше Филипп выглядел лучше. "Носить размер xxxxl (да!! Четыре икса, на секундочку😱)? 150 кг это тоже нормально??? У каждого свое мнение. Но я считаю, что именно сейчас Филипп приходит в идеальную форму. Под руководством тренера и диетолога", – сообщила Мария. Также она отметила, что муж ведет здоровый образ жизни без вредных привычек, что и показали анализы.

Болонкина-Васильева рассказала, как спасают ослепшего на один глаз мужа. "Сейчас давление Филипп стабилизирует таблетками, уколами. Глаз капаем 3 раза в сутки. Улучшения не большие, но они есть и все-таки, прошло всего 2 дня – дальше все будет только лучше, мы уверены🙏❤", – заключила артистка. В конце своего пространного поста Мария поблагодарила поклонников за поддержку и добрые слова в адрес Филиппа Васильева.