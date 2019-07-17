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Шоу-бизнес

Создатель шоу "Холостяк" избил беременную жену

Майк Флейс. Фото: www.globallookpress.com
Создатель шоу "Холостяк" оказался в центре скандала. Супруга 55-летнего Майка Флейса обвинила продюсера в домашнем насилии.
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Шокирующие подробности раскрылись после того, как создатель шоу "Холостяк" с женой Лорой Кеппелер вернулись с отдыха на Гавайях. Именно на островах развернулась драма. Майк Флейс несколько недель угрожал жене, настаивая, чтобы та сделала аборт. Когда же продюсер получил отказ, то избил Лору.

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"Каждый день он требовал, чтобы я сделала аборт. Когда мы поженились, мне было 26, а ему 50. У него не было детей, и он решил, что одного наследника будет достаточно. После рождения первенца я забеременела во второй раз, и начался сущий кошмар", – рассказала Лора.

Майк и Лора познакомились в 2012 году, когда Кеппелер завоевала титул "Мисс Америка". Создатель шоу "Холостяк" на том конкурсе был членом жюри. Победительнице он сразу же назначил свидание, а вскоре ради брака с ней развелся с первой супругой, с которой прожил 24 года.

Сын Бенджамин родился у пары в 2015 году. Малыш был свидетелем недавней ссоры родителей, так что сейчас с ним работают детские психологи. Лора Кеппелер подала на развод, но боится, что создатель шоу "Холостяк" захочет отнять у нее сына.

Шоу "Холостяк" входит в мировой топ-10 популярных реалити, а его создатель может похвастаться успешной телевизионной карьерой. Скандал стал неожиданностью как для поклонников Флейса, так и для его работодателей. Представители телеканала заявили, что будут следить за ситуацией, пишет Variety.

Автор: 17 июля 2019, 14:48
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