Создатель шоу "Холостяк" избил беременную жену

Шокирующие подробности раскрылись после того, как создатель шоу "Холостяк" с женой Лорой Кеппелер вернулись с отдыха на Гавайях. Именно на островах развернулась драма. Майк Флейс несколько недель угрожал жене, настаивая, чтобы та сделала аборт. Когда же продюсер получил отказ, то избил Лору.
"Каждый день он требовал, чтобы я сделала аборт. Когда мы поженились, мне было 26, а ему 50. У него не было детей, и он решил, что одного наследника будет достаточно. После рождения первенца я забеременела во второй раз, и начался сущий кошмар", – рассказала Лора.
Майк и Лора познакомились в 2012 году, когда Кеппелер завоевала титул "Мисс Америка". Создатель шоу "Холостяк" на том конкурсе был членом жюри. Победительнице он сразу же назначил свидание, а вскоре ради брака с ней развелся с первой супругой, с которой прожил 24 года.
Сын Бенджамин родился у пары в 2015 году. Малыш был свидетелем недавней ссоры родителей, так что сейчас с ним работают детские психологи. Лора Кеппелер подала на развод, но боится, что создатель шоу "Холостяк" захочет отнять у нее сына.
Шоу "Холостяк" входит в мировой топ-10 популярных реалити, а его создатель может похвастаться успешной телевизионной карьерой. Скандал стал неожиданностью как для поклонников Флейса, так и для его работодателей. Представители телеканала заявили, что будут следить за ситуацией, пишет Variety.
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