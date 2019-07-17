"Мужчина растет": сын Собчак набросился на подругу с поцелуями

Сын телеведущей Ксении Собчак удивил сверстницу. На фотографиях, опубликованных в Instagram светской львицы, Платон пытается расцеловать соседку за обеденным столом. Юная леди, слегка опешившая от такого проявления чувств, вяло отбивается от "агрессора".
"Не рановато ли?" – задалась вопросом Собчак, имея в виду интерес мальчика к противоположному полу. Подписчики телеведущей поспешили ее успокоить: вовсе не рано, самое время. "Репетиция", "Мужчина растет", "Любви все возрасты... как говорится", – отметили комментаторы.
Платон родился в браке Ксении Собчак с актером Максимом Виторганом. Звездный союз в прошлом году распался – по слухам, из-за романа телеведущей с режиссером Константином Богомоловым. В июне 2019-го супруги развелись, но на общении родителей с мальчиком это не сказалось.
Фотографии Платона появляются в Instagram Ксении Собчак довольно часто. Недавний пост стал причиной скандала. Телеведущая сфотографировала ребенка, когда он голышом гулял по пляжу. Подписчики сочли такую демонстрацию неуместной и возмутительной.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
А нам астролог сказала всю правду!
Жена алкоголичка
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
Как назвать собаку?
Рим или Париж?
Люблю мужа сестры
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
От сигарет толстеют?
Психологический тест
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Ребенок постоянно обзывается
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Заставляет худеть
Висит кожа после похудения
Гелендваген
Главное деньги, все можно купить
Зависть?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Месячные шли 2 дня
Просит перекраситься с блондинку
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Ненавижу подругу
Внешность ухудшается после родов
Послеродовая депрессия
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера