"Идеала не существует": Шейк высказалась о браке после разрыва с Купером

Ирина Шейк снялась для модного журнала Harper's Bazaar. Также она дала небольшое интервью, ответив на довольно личные вопросы.

Модель первым делом прокомментировала расставание с экс-бойфрендом Брэдли Купером. По ее словам, она продолжает верить в узаконенные отношения, несмотря на болезненный разрыв. "Верю ли я в брак? Да, конечно. Я не из тех, кто против него", – поделилась звезда.

Позже она отметила, что часто слышит упреки в свой адрес насчет того, что негоже женщине с ребенком так выглядеть. Сама она придерживается мнения, что гордое звание матери не запрещает ей носить мини-юбки и выходить на подиум в откровенных нарядах.

Ирина заявила, что она – обычный человек. У нее, как и у всех, бывают неудачные дни, когда плохо лежат волосы и подводит кожа лица.

"Я не всегда выгляжу как модель. У меня бывает второй подбородок. Идеала не существует", – высказалась Шейк.

Также она утверждает, что всегда отдавала предпочтение естественной красоте. Поэтому к старению относится как к естественному процессу и совершенно не переживает на этот счет.