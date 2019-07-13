"Идеала не существует": Шейк высказалась о браке после разрыва с Купером
Модель первым делом прокомментировала расставание с экс-бойфрендом Брэдли Купером. По ее словам, она продолжает верить в узаконенные отношения, несмотря на болезненный разрыв. "Верю ли я в брак? Да, конечно. Я не из тех, кто против него", – поделилась звезда.
Позже она отметила, что часто слышит упреки в свой адрес насчет того, что негоже женщине с ребенком так выглядеть. Сама она придерживается мнения, что гордое звание матери не запрещает ей носить мини-юбки и выходить на подиум в откровенных нарядах.
Ирина заявила, что она – обычный человек. У нее, как и у всех, бывают неудачные дни, когда плохо лежат волосы и подводит кожа лица.
"Я не всегда выгляжу как модель. У меня бывает второй подбородок. Идеала не существует", – высказалась Шейк.
Также она утверждает, что всегда отдавала предпочтение естественной красоте. Поэтому к старению относится как к естественному процессу и совершенно не переживает на этот счет.
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