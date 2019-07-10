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Вскрылся виновник расставания Шейк с Купером

Ирина Шейк и Брэдли Купер. Фото: www.globallookpress.com
Стало известно, из-за кого рассталась звездная пара. Ирина Шейк и Брэдли Купер расторгли брак из-за близкого человека.
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Российская топ-модель рассталась с голливудским актером из-за его мамы Глории Купер. Именно ее имя в разводных документах указано в качестве причины расторжения брака.

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Ирина Шейк супермодель и актриса

Ирина Шейк с мужем долгое время жили вместе с его мамой в особняке в Лос-Анджелесе. Такое соседство вызывало в семье напряжение, сообщает Ura.ru. Однажды модель не выдержала, и Куперу пришлось выбирать между супругой и матерью. Выбор был сделан не в пользу Ирины Шейк. В результате Ирина Шейк переехала с дочкой Леей в Нью-Йорк.

Напомним, о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк стало известно в середине мая этого года. В начале июня уроженка Еманжелинска Челябинской области забрала из дома свои вещи.

Как писали "Дни.ру", по слухам, разлад в отношениях топ-модели и актера наступил после фильма "Звезда родилась". СМИ писали о том, что между возлюбленным Ирины Шейк и Леди Гагой возникли романтические отношения.

После расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк ведет очень активную социальную жизнь. Модель стала чаще появляться в откровенных нарядах. По всей видимости, звезда хочет заставить экс-избранника пострадать.

Автор: Валерия Нарская10 июля 2019, 11:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ирина Шейк и Брэдли Купер официально вышли в свет вместе

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