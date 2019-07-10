Вскрылся виновник расставания Шейк с Купером
Российская топ-модель рассталась с голливудским актером из-за его мамы Глории Купер. Именно ее имя в разводных документах указано в качестве причины расторжения брака.
Ирина Шейк с мужем долгое время жили вместе с его мамой в особняке в Лос-Анджелесе. Такое соседство вызывало в семье напряжение, сообщает Ura.ru. Однажды модель не выдержала, и Куперу пришлось выбирать между супругой и матерью. Выбор был сделан не в пользу Ирины Шейк. В результате Ирина Шейк переехала с дочкой Леей в Нью-Йорк.
Напомним, о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк стало известно в середине мая этого года. В начале июня уроженка Еманжелинска Челябинской области забрала из дома свои вещи.
Как писали "Дни.ру", по слухам, разлад в отношениях топ-модели и актера наступил после фильма "Звезда родилась". СМИ писали о том, что между возлюбленным Ирины Шейк и Леди Гагой возникли романтические отношения.
После расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк ведет очень активную социальную жизнь. Модель стала чаще появляться в откровенных нарядах. По всей видимости, звезда хочет заставить экс-избранника пострадать.
Поклонники пришли в восторг
Телеведущего осудили за смелый поступок
Артистка получила множество откликов
Красавица поплатилась за смелые суждения
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Обмен старой жены на новую
Почему так ненавидят русских в Грузии
Астролог сказал, что мы несовместимы
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Жесткий секс
Пугачева обнаглела
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Не дает мне денег
аборт
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Отец напивается и поднимает руку
13 лет не слушается совсем
Отношения с богатым мужчипной
Подруга отбила моего парня
Самолёт не доверяю,только поезд.
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Не получается забеременеть
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Оформил на меня свой кредит
Очень навязчивый
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Должна платить за его долги
Макдональдс
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.
Отношения на расстоянии?
Новая звезда шоу бизнеса