Дочь заставила ленивого Галкина работать

Забавное видео с дочерью Максима Галкина появилось в сторис в Instagram шоумена. Лиза проводит "серьезную работу" над ракушками, используя кисти и краски. Отец помогает ей советами – но юная Галкина ждет, что он присоединится к процессу.
"Продолжается наша работа над ракушками", - комментирует занятие дочери Максим Галкин. "Вот так, понимаете, серьезная работа идет", – говорит шоумен. В конце концов юморист соглашается присоединиться к Лизе и помочь ей.
Лиза и Гарри Галкины родились в 2013 году от суррогатной матери. Сейчас Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми отдыхают в Юрмале, где семейство на лето снимает большой особняк.
Недавно в фанатском аккаунте дочери Максима Галкина появилась запись ее танца. Лиза в черном платье активно двигается под зажигательную песню.Пользователи пришли в восторг от ролика. Они уверены, что девочка унаследовала лучшие способности от родителей.
Напомним, отъезд Максима Галкина с дочерью, сыном и Примадонной на отдых в Юрмалу сопровождался скандалом. Аллу Пугачеву с семьей засняли в тот момент, когда она отправлялась с Рижского вокзала в Латвию. Поводом для возмущения общественности стало то, что артистка и ее близкие подъехали к личному вагону прямо на машине.
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