Дочь заставила ленивого Галкина работать

Дочь Максима Галкина полна оригинальных идей. Шоумен с удовольствием делится достижениями Лизы в соцсетях. К новой работе с ракушками девочка привлекла и своего отца.

Забавное видео с дочерью Максима Галкина появилось в сторис в Instagram шоумена. Лиза проводит "серьезную работу" над ракушками, используя кисти и краски. Отец помогает ей советами – но юная Галкина ждет, что он присоединится к процессу.

"Продолжается наша работа над ракушками", - комментирует занятие дочери Максим Галкин. "Вот так, понимаете, серьезная работа идет", – говорит шоумен. В конце концов юморист соглашается присоединиться к Лизе и помочь ей.

Лиза и Гарри Галкины родились в 2013 году от суррогатной матери. Сейчас Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми отдыхают в Юрмале, где семейство на лето снимает большой особняк.

Недавно в фанатском аккаунте дочери Максима Галкина появилась запись ее танца. Лиза в черном платье активно двигается под зажигательную песню.Пользователи пришли в восторг от ролика. Они уверены, что девочка унаследовала лучшие способности от родителей.

Напомним, отъезд Максима Галкина с дочерью, сыном и Примадонной на отдых в Юрмалу сопровождался скандалом. Аллу Пугачеву с семьей засняли в тот момент, когда она отправлялась с Рижского вокзала в Латвию. Поводом для возмущения общественности стало то, что артистка и ее близкие подъехали к личному вагону прямо на машине.

