Известный хоккеист высказался о романе с Бузовой

Хоккеист сообщил, что даже не общался со звездой лично. Он заявил, что любовную историю им приписали журналисты.
По словам Зернова, однажды, правда, Ольга Бузова пришла на игру хоккейного клуба "Авангард", членом которого он является, в свитере с его номером. "Вот после этого и началось все. Уж не знаю, где она его взяла", – цитирует спортсмена "Спорт-Экспресс".
Более того, Денис Зернов даже не знал, что Ольга Бузова обращалась к руководству его клуба и интересовалась самочувствием хоккеиста, когда он получил травму. Спортсмен посетовал, что певица могла бы его прорекламировать в Instagram, поскольку у него мало подписчиков.
Ранее Ольга Бузова ответила на вопросы поклонников в Instagram. Среди прочих были и касающиеся расставания ведущей с футболистом Дмитрием Тарасовым. Так, у нее спросили, была ли она счастлива в браке. Ольга Бузова ответила: "Очень. Я любила его больше жизни и хотела прожить всю жизнь..."
Певица до последнего надеялась на примирение и воссоединение с супругом. Как писали "Дни.ру", Ольга Бузова призналась, что не сразу узнала о наличии другой женщины в жизни любимого. Она до сих пор не понимает, почему Тарасов так подло с ней поступил.
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