Брошенная топ-модель разделась и показала свою киску

Модель опубликовала серию фотографий, на которых запечатлена с котятами. Она решила таким образом помочь бездомным животным. Знаменитость призвала подписчиков приютить пушистых крошек, оставшихся без хозяев.
На одном кадре она запечатлена в кружевном корсете, который почти не прикрывает ее грудь. В обеих руках звезда держит пушистых питомцев: в правой – черного котенка, а в левой – полосатого. "Еще рано кошек заводить!" – иронично подметил пользователь Сети.
Также Шейк опубликовала снимок, на котором крупным планом заснят ее глаз и мордочка котенка. Фолловеры тут же стали оставлять под постом лестные комментарии. "Восхищаюсь Ириной, человечище с большим сердцем!", "Ты самая лучшая! С тобой вся Россия!", "Ирина, вы богиня красоты этого мира!", "Вы невероятная!" – не скрывали восхищения фанаты.
"Лучше Ирины Шейк может быть только Ирина Шейк с котом", – заявил поклонник.
Даже звезды российского шоу-бизнеса не смогли пройти мимо чудесного кадра. "Глаза – огонь", – с восторгом отметила Анна Семенович.
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