Брежневу затравили за откровенный разговор о сексе

Вера Брежнева рассказала поклонникам об отношении к сексу, наркотикам и рок-н-роллу. Те отреагировали неоднозначно – певицу раскритиковали за откровенные высказывания.

Веру Брежневу обвинили в непорядочности. По мнению некоторых подписчиков звезды, приличная женщина не станет так откровенно говорить об интимных вещах. Судя по всему, фанаты просто не поняли, что хотела сказать певица своим постом в Instagram.

"Ничего не имею против рок-н-ролла и секса (защищенного). А к наркотикам всегда было резко отрицательное отношение. Никогда не пробовала сама, для меня "наркотик" – это моя работа и мой драйв, страсть к жизни", – написала артистка.

Она отметила, что часто встречается с людьми, которые стали или прежде были наркозависимыми, из-за чего оказались ВИЧ-инфицированными. По словам Брежневой, многие из ее знакомых борются с зависимостью и в то же время помогают другим.

Кое-кого из фанатов пост Брежневой задел за живое: "Вера, я думал, что ты порядочная женщина. Ты не должна была так открыто говорить о сексе", "Тебе не стыдно заявлять публично о своей любви к сексу?!"

Однако большинство поддержало Веру Брежневу. Подписчики заметили, что секс – это нормальное явление в жизни, а вот наркотики употребляют слабаки.