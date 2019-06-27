Брежневу затравили за откровенный разговор о сексе
Веру Брежневу обвинили в непорядочности. По мнению некоторых подписчиков звезды, приличная женщина не станет так откровенно говорить об интимных вещах. Судя по всему, фанаты просто не поняли, что хотела сказать певица своим постом в Instagram.
"Ничего не имею против рок-н-ролла и секса (защищенного). А к наркотикам всегда было резко отрицательное отношение. Никогда не пробовала сама, для меня "наркотик" – это моя работа и мой драйв, страсть к жизни", – написала артистка.
Она отметила, что часто встречается с людьми, которые стали или прежде были наркозависимыми, из-за чего оказались ВИЧ-инфицированными. По словам Брежневой, многие из ее знакомых борются с зависимостью и в то же время помогают другим.
Кое-кого из фанатов пост Брежневой задел за живое: "Вера, я думал, что ты порядочная женщина. Ты не должна была так открыто говорить о сексе", "Тебе не стыдно заявлять публично о своей любви к сексу?!"
Однако большинство поддержало Веру Брежневу. Подписчики заметили, что секс – это нормальное явление в жизни, а вот наркотики употребляют слабаки.
Телеведущая расставила точки над i
Суд встал на сторону экс-супруги сатирика
Артистка прокомментировала слухи
Жертвами разборок стали шесть человек
Популярные темы форума
Анальный секс
Прямая трансляция с Путиным
Мой батяня отымел мою жену...
Почему хохлушкам нельзя верить...
Но это не призидент в Грузии
Восхищаюсь Д. Трампом!..
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Вам нравится женщины за рулём?
Двойное проникновение
мне нравится русские мужчины!
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Марина Хлебникова похудела и постарела
муж не разрешает худеть
Влюбилась в парня подруги
Алибасов всех обманул?
Как вам презик Зеленский?
Как вы спасаетесь от жары?
Ходит в одних носках две недели
Родители выдают замуж
Ужасная медицина в России
Когда пьяный поднимает руку
Не дает деньги на шоппинг
Как вернуть страсть?
Сестры Хачатурян
хочу попробовать с МЖМ
Обвисла грудь
Большие соски что делать?
Подруга эгоистка
Переписки с бывшей
Сколько можно прожить без секса?