Всплыла "удивительная" связь Ирины Шейк с катастрофой на Чернобыльской АЭС

Ирина Шейк дала большое интервью изданию Harper's Bazaar. Журналисты сделали акцент на очень странном моменте.
Вдохновившись нашумевшим сериалом от HBO, Шейк представили как супермодель “родом из крохотного городка в паре тысяч километров от Чернобыльской АЭС”. Светские обозреватели на всякий случай уточнили, что “трагедия потрясла мир всего за четыре месяца до рождения Ирины Валерьевны Шайхлисламовой”, передает Telegram-канал Super.
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