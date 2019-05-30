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Каменских раскрыла детали медового месяца с Потапом

Потап и Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских рассказала подписчикам о медовом месяце с Потапом. Певица поблагодарила фанатов за понимание и призналась, что не хотела раньше времени афишировать подготовку к свадьбе.

Продолжение: Как орех: приседающая Лобода показала идеальные формы
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 Фотографии Насти Каменских и Потапа, сделанные на одном из курортов Турции, привели в восторг подписчиков блога певицы в Instagram. Сыгравшие недавно свадьбу артисты позируют в белых нарядах и просто сияют от счастья.

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Настя Каменских не скрывает переполняющей ее любви к мужу и решила поделиться чувствами с поклонниками.

"Я искренне желаю вам найти человека, в глазах которого вы будете видеть целый мир, который наполнен любовью… Взгляд которого заставляет ваше сердце биться быстрее", – написала Настя Каменских.

Жених и невеста официально признались в романе с помощью музыки. Клип на песню "Обещаю" вышел у Насти Каменских за несколько недель до свадьбы. Эту же песню артисты исполнили во время церемонии бракосочетания, пишет Teleprogramma.pro.

"Дорогие, спасибо вам за поздравления! За теплые слова и за то, что вы разделяете наше счастье. Я очень вас люблю и делюсь с вами своим каждым днем", – обратилась артистка к своим фанатам. Настя Каменских призналась, что некоторые моменты личной жизни они с Потапом хотели сохранить в тайне и не предавать огласке – намек на то, что пара старалась как можно дольше скрывать свои отношения и подготовку к свадьбе.


Автор: Андрей Евлампиев30 мая 2019, 21:02

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