Высунувшего язык Киркорова отправили на гей-шабаш
Однако в Сети заподозрили, что в США певец отправился именно в это время не случайно. "Все совпадения случайны. Ну куда деваться, если в Штатах идет тот самый месяц", - пишет Telegram-канал "Только никому". При этом опубликовано фото артиста с радужным бантиком, игриво высунувшего язык.
Отметим, что 30 июня миллионы сторонников ЛГБТ-сообщества стали участниками и свидетелями так называемого грандиозного Мирового прайда в Нью-Йорке. По данным BBC News, около 150 000 участников прошли по четырехкилометровому маршруту. На церемонии закрытия этого мероприятия выступили Мадонна и Леди Гага.
В субботу подобные же акции прошли в Северной Македонии, Сингапуре, Стамбуле. Для среднестатистического россиянина такие шествия, пожалуй, больше напоминают гей-шабаш. Такое шествие, например, в Москве или в другом городе нашей страны сложно представить. Был Филипп Киркоров на ЛГБТ-празднике – точно неизвестно, поскольку сам он данную информацию не комментировал.
Напомним, 29 июня Филипп Киркоров поздравил с днем рождения своего сына Мартина. Мальчику исполнилось семь лет. Отец опубликовал фото наследника в своем Instagram. На снимке ребенок улыбается во весь рот, видно, как он счастлив. "С днем рождения, сынок!", – подписал пост растрогавшийся певец.
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