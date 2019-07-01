Высунувшего язык Киркорова отправили на гей-шабаш

Король российской эстрады посетил Соединенные Штаты. Там Филипп Киркоров сводил своих детей Мартина и Аллу-Викторию в Диснейленд.

Однако в Сети заподозрили, что в США певец отправился именно в это время не случайно. "Все совпадения случайны. Ну куда деваться, если в Штатах идет тот самый месяц", - пишет Telegram-канал "Только никому". При этом опубликовано фото артиста с радужным бантиком, игриво высунувшего язык.

Отметим, что 30 июня миллионы сторонников ЛГБТ-сообщества стали участниками и свидетелями так называемого грандиозного Мирового прайда в Нью-Йорке. По данным BBC News, около 150 000 участников прошли по четырехкилометровому маршруту. На церемонии закрытия этого мероприятия выступили Мадонна и Леди Гага.

В субботу подобные же акции прошли в Северной Македонии, Сингапуре, Стамбуле. Для среднестатистического россиянина такие шествия, пожалуй, больше напоминают гей-шабаш. Такое шествие, например, в Москве или в другом городе нашей страны сложно представить. Был Филипп Киркоров на ЛГБТ-празднике – точно неизвестно, поскольку сам он данную информацию не комментировал.

Напомним, 29 июня Филипп Киркоров поздравил с днем рождения своего сына Мартина. Мальчику исполнилось семь лет. Отец опубликовал фото наследника в своем Instagram. На снимке ребенок улыбается во весь рот, видно, как он счастлив. "С днем рождения, сынок!", – подписал пост растрогавшийся певец.