Филипп Киркоров нежно поздравил сына с днем рождения
Отец опубликова фото в своем Instagram, посвященное этому событию. На снимке мальчик улыбается во весь рот, видно, как он счастлив. "С днем рождения, сынок!", – подписал пост растрогавшийся отец.
Малыша тут же начали поздравлять в комментариях звездные друзья Киркорова, такие как Максим Галкин, Николай Басков, Юлия Савичева, певица Валерия и Игорь Гуляев. Все они желали мальчику здоровья и счастья.
Исполнительница Zivert и Денис Клявер отметили поразительное сходство между ребенком и родителем.
"Как же похож на батю! От души поздравляю! Всего самого наилучшего сынуле!", – искренне пожелал экс-участник группы "Чай вдвоем".
Подписчики не отстовали от своих кумиров и тоже наперебой оставляли добрые слова в честь юного именниника. "Филипп, счастья, светлого и честного пути, богатырского здоровья твоему Мартину!", – написала верная поклонница.
Между тем, некоторых пользователей сети такой поступок со стороны отца смутил. "Мне не нравятся эти публичные поздравления своих детей! А что, дома этого сделать нельзя? Ваш ребенок в зависает в интернете? Совсем у этих звезд крышу снесло!", – высказалась критик.
Напомним, 52-летний Филипп Киркоров воспитывает двоих детей. Обоих выносили суррогатные матери. Дочь Алла-Виктория и сын Мартин-Кристин родились в США.
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