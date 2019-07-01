Любовница Гуфа снова шокировала эпатажным поведением
На ролике девушка залезла на машину и стала танцевать прямо посреди дороги в Екатеринбурге. "Вот так веселые водители, не отчаиваясь стояли на красном", – подписала пост Шевцова.
Многие посчитали такое поведение вызывающим и высказали в довольно жесткой форме свое презрение в адрес экс-участницы "Дома-2". "Это днище бесконечное", "Движения обезьяны в джунглях", "Вот позорище", "Собака облезлая", "Не умеешь танцевать – не позорься", "Это просто мозга в голове нет", – высказывались возмущенные пользователи сети.
"Смирись, ты никому не интересна. Про тебя все забыли уже", – отметил критик.
Некоторые все же заступились за 18-летнюю девушку. "А мне нравится! Молодец девка! Правильно, отрывайся пока молодая и ни ребенка, ни котенка!", "Просто улыбнуло. Человек на позитиве. Не понимаю, когда люди усложняют себе жизнь, оставляя негативный след в таких мелочах. Будьте проще!", – подали голос поклонники.
Нашлись и те, кто не только поддержал Яну, но и тоже захотел сделать тоже самое. Шевцовой даже предложили устроить челлендж в социальной сети. "Очень круто! Я тоже не против повторить! Поставь хэштэг под видео этим, что-то по теме, а я присоединюсь завтра! Блин, вообще клевая задумка, ты молодчик!", – заявила фанатка.
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