Любовница Гуфа снова шокировала эпатажным поведением

Бывшая любовница рэпера Гуфа – 18-летняя Яна Шевцова все чаще в последнее время становится эпицентром осуждений за свое эксцентричное поведение. На днях она выложила очередной пост в своем Instagram, который вызвал бурю негатива.



На ролике девушка залезла на машину и стала танцевать прямо посреди дороги в Екатеринбурге. "Вот так веселые водители, не отчаиваясь стояли на красном", – подписала пост Шевцова.

Многие посчитали такое поведение вызывающим и высказали в довольно жесткой форме свое презрение в адрес экс-участницы "Дома-2". "Это днище бесконечное", "Движения обезьяны в джунглях", "Вот позорище", "Собака облезлая", "Не умеешь танцевать – не позорься", "Это просто мозга в голове нет", – высказывались возмущенные пользователи сети.

"Смирись, ты никому не интересна. Про тебя все забыли уже", – отметил критик.

Некоторые все же заступились за 18-летнюю девушку. "А мне нравится! Молодец девка! Правильно, отрывайся пока молодая и ни ребенка, ни котенка!", "Просто улыбнуло. Человек на позитиве. Не понимаю, когда люди усложняют себе жизнь, оставляя негативный след в таких мелочах. Будьте проще!", – подали голос поклонники.

Нашлись и те, кто не только поддержал Яну, но и тоже захотел сделать тоже самое. Шевцовой даже предложили устроить челлендж в социальной сети. "Очень круто! Я тоже не против повторить! Поставь хэштэг под видео этим, что-то по теме, а я присоединюсь завтра! Блин, вообще клевая задумка, ты молодчик!", – заявила фанатка.