Рыдающей Исаевой после смерти Началовой плюнули в лицо в посольстве Италии
"Сегодня мой первый день отпуска. Я собиралась провести его с детьми в Болгарии и должна была уже быть там. Но я сижу в Москве, в визовом центре Италии, и пытаюсь как-то изъять свои документы, свой загранпаспорт", – поведала Анна.
Оказывается, Исаевой было отказано в шенгенской визе, когда она хотела лететь в Болгарию. Но и паспорт с отказом пиарщице Началовой не вернули – мол, могут задержать до 30 дней. Исаева плакала, умоляла, стояла на коленях, унижалась. Бесполезно!
"Мои дети одни в квартире в Болгарии, сидят и ждут меня. Да, их отвез отец, которому надо улетать в ближайшие дни. Что будет дальше, никто не говорит, когда я смогу прилететь к ним – непонятно. В визовом центре пинают все подряд, – рыдает Исаева. – Все вы, мои и Юлины подписчики, помните последний, прижизненный пост Началовой, в котором она писала о своей любви к вечному городу, к Риму. Она путешествовала по Италии, знала много об этой стране. И вот роковое стечение обстоятельств. Именно эта страна сейчас не спешит отдать мои документы, поступившие к ним 14 дней назад. Ну не дали вы визу, но почему такое бесчеловечное отношение к моим документам?! Отдайте паспорт!"
Впрочем, во всем надо находить позитивные стороны. Благодаря вынужденному ожиданию Исаева смогла увидеть, открыть и прочесть все сотни соболезнований, который летели к ней в марте после внезапной кончины Юлии Началовой и до которых только сейчас дошли руки.
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