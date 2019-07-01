Униженный Андрей Макаревич сполна расплатился за свои слова о Крыме
К великому ужасу Андрея Макаревича и его коллег, танцпол около сцены не был заполнен даже наполовину. А в зале оставалось еще оставалось много пустых мест.
Это связано с резкой позицией солиста на счет Крымского полуострова, сообщает "Царьград". По словам члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна, это очень подорвало репутацию Макаревича, и его популярность значительно снизилась.
"Думаю, теперь Андрей Вадимович сполна ощутил любовь народную, которой стало заметно меньше", – добавил инсайдер.
Напомним, музыкант неоднократно высказывался о возвращении полуострова в состав России. Последний раз – в марте 2019 года – он раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией. Это вызвало бурную волну негодований и осуждений.
Отметим, ранее, летом 2018 года он высказал мнение, что Москве в 2014 году следовало купить Крым, чтобы не портить отношения с Украиной. Заявления культурного деятеля вызвало шквал негодования в соцсетях.
Телезвезда обвинила авторов тревел-шоу во лжи
Артист признался, что боролся с онкологией
Борьба с катаклизмом продолжается
В Сети появились сенсационные данные
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему хохлушкам нельзя верить...
муж не разрешает худеть
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Где в России не хотят работать?????
Марина Хлебникова похудела и постарела
Сестры Хачатурян
Как вам презик Зеленский?
Барановская
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Родители выдают замуж
Маленький член
Сколько можно прожить без секса?
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Большие соски что делать?
Переспать за машину?
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Когда пьяный поднимает руку
хочу попробовать с МЖМ
Хочу быть содержанкой
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Соврала про возраст
Оливковое или подсолнечное?
В следующий раз платишь ты
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Пукаю
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Начальница уволила из-за ревности