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От вышвырнутого Макаревича требуют благодарности

Андрей Макаревич. Фото: www.globallookpress.com.
Выступление группы "Машина времени" у стен Кремля отменили. Лидеру коллектива Андрею Макаревичу уже озвучили официальную причину отказа.
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Меж тем есть мнение, что отсутствие "Машина времени" на Красной площади 12 июня сыграет на руку самим участникам коллектива. Именно так, например, считает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

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Андрей Вадимович Макаревич

Андрей Вадимович Макаревич музыкант

"На мой взгляд, Андрей Вадимович должен сказать организаторам спасибо за то, что у них изменились планы. Ведь в концерте примут участие музыканты, которые славятся своими патриотическими убеждениями. Их преданные зрители, которые вероятно тоже подпадают под категорию 80% "идиотов", о которых недавно говорил Макаревич, запросто могут освистать "не прогибающегося под изменчивый мир" Андрея Вадимовича. Ну а 20% "светочей" его уже давно освистали, когда он еще только заявил, что будет выступать на Красной площади 12 июня. Так что, вся эта история с концертом "Машины времени" у Кремля как странно началась, так и странно завершилась", – отметил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".

Напомним, 12 июня в День России на Красной площади состоится концерт. Планировалось, что Андрей Макаревич и его группа "Машина времени" исполнят две композиции. Однако пресс-секретарю музыкантов позвонили организаторы и сообщили, что выступления не будет. Самому Андрею Макаревичу сказали, что изменилась верстка программы концерта. "Машину времени" просто-напросто выкинули из списка выступающих. 

Автор: Руслана Алексеева9 июня 2019, 20:09
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
ну вот и ответочка прилетела, привык всех deрьмом поливать,а сейчас и сам получил.
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