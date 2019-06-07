Анастасия Решетова удивила своими формами
Накануне бизнесвумен рассказала о том, как изменилась ее фигура благодаря интересному положению. Она призналась, что к моменту фотосессии с знаменитым избранником она набрала всего семь килограммов.
Девушка крайне недовольна своими формами, хотя выглядит чудесно. Она даже поставила смайл в виде хрюшки на одно из видео с бэкстейджа. Между тем поклонники отметили, что Анастасию беременность украсила, сообщает Пятый канал.
Решетова призналась, что, несмотря на положение, старается следить за своей фигурой. Она каждый день устраивает пешие прогулки по паркам Москвы.
"Воздуха свежего хочется, как никогда", – поделилась невеста Тимати.
Анастасия строго следит и за питанием. Некоторые продукты она исключила из рациона. Например, модель больше не ест сырую рыбу, которая часто встречается в суши.
Слухи о беременности Решетовой появились еще зимой. Тем не менее избранница продюсера этот факт категорически отрицала. Она долго не появлялась на публике и перестала носить облегающие наряды. Как сообщила "Экспресс газета", в итоге модель сделала долгожданное признание.
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