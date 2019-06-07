Елена Малышева дала отпор критикам
По словам ведущей, многие россияне ругаются матом направо и налево. При этом ее выставляют распущенной и бескультурной за слово "матка". "Таки матка у женщин есть! Что ж я могу с этим поделать?!" – недоумевает телезвезда.
Малышева призналась, что сама она никогда не использует в своей речи мат. По данным Ура.ру, людей унижать она тоже не привыкла. "Многим надо на чем-нибудь хайпануть", – рассуждает Елена Васильевна. Знаменитости, которые приближаются к темам, на которых основан мат, получают больше всего негатива в свой адрес.
"В России так много ханжества, лицемерной добродетели", – считает Малышева.
Недавно она опубликовала на своей странице в Instagram пост на тему "10 упражнений для потрясающего секса". Публике не понравился затронутый вопрос. Врач объяснила это тем, что невинные упражнения начинают травить мораль и нравственность людей.
Она отмечает, что многие не принимают свое тело и свою сексуальность. По мнению ведущей, именно поэтому они называют органы матерными словами, сообщает РИА ФАН.
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