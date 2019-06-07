Собчак поставила точку в затянувшейся вражде Киркорова и Пригожина
Звезды вместе задействованы в подготовке Премии МУЗ-ТВ, которая состоится сегодня, 7 июня, во дворце "Мегаспорт". Воспользовавшись тем, что Филипп Киркоров и Иосиф Пригожин находятся рядом, Ксения Собчак решила их примирить.
О проделанной работе светская львица рассказала в Stories своего Instagram. На опубликованных видео заклятые друзья Иосиф и Филипп жмут друг другу руки.
Киркоров спросил у Пригожина, есть ли у того претензии. Продюсер ответил отрицательно. Певец подытожил: "И у меня никаких". После звезды предложили отдать им номинацию "Дуэт года".
Как писали "Дни.ру", конфликт Иосифа Пригожина и Филиппа Киркорова начался после того, как продюсер раскритиковал музыкальное видео на песню "Ибица". Ролик получился достаточно смелым.
В кадре поп-король и Николай Басков изображают соперников, которые жгут друг друга заживо, ошпаривают кипятком, обливают экскрементами. Один из них даже откусывает нос другому.
После выхода клипа знаменитости долго обменивались колкостями в Сети. Филипп Киркоров даже заявил, что продюсер ему завидует. Якобы первым не додумался до такого и теперь злится. По словам исполнителя, Пригожин с удовольствием снял бы в таком клипе свою жену – певицу Валерию.
Ответ Иосифа Пригожина не заставил себя долго ждать. Нападки Филиппа Киркорова он объяснил ревностью. "Вы знаете, меня долгие годы многие ревнуют к Валерии. Не понимают, как она вышла замуж за такого лысого, некрасивого парня", – заявил тогда продюсер.
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