Любовник подарил Кравец шикарную квартиру

Алена Кравец – одна из самых состоятельных светских львиц Москвы. Квартира на Садовом, дом на Рублевке. Казалось бы, о чем еще мечтать?! Но теперь у главной светской львицы столицы есть и зарубежная недвижимость.

прочитано 1802 раза