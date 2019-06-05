Ольга Серябкина нагрянула в компании Максима Фадеева
На видео исполнительница запечатлена в компании продюсера Максима Фадеева. Девушка предстала в черном облегающем платье с горлом и без рукавов. Ее волосы собраны в пучок, в левой руке – пакет Balenciaga. Завершали образ ярко-голубые мюли на шпильке.
Звезды пришли на премьеру фильма "Донбасс. Окраина". Эту картину снял Ренат Давлетьяров.
Подписчики засыпали Серябкину комментариями. "Когда вы уже признаетесь, что вы любовники", "Сколько раз вы спали?" – завалили вопросами фанаты.
Многие считают, что между продюсером и подчиненной что-то большее, чем дружба. "Муж и жена", – заявила поклонница.
"Только отгуляли свадьбу Потапа и Насти, скоро будут – Макса и Оли", – предположила активная пользовательница Сети.
Слухи о том, что Ольга Серябкина и Максим Фадеев любовники, ходят уже давно. Кроме того, многие считают, что все так называемые романы певицы – лишь PR-акции.
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