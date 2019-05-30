Ольга Серябкина вызвала бешеный ажиотаж
Недавно у экс-солистки группы Serebro вышел клип на песню "Не плачу". Некоторые поклонники не уловили суть посыла, поэтому засыпали Ольгу Серябкину вопросами.
В частности, публику заинтересовала сцена с собаками. В первой части ролика герой видит из кабины фуры привязанных у обочины животных. А в конце клипа они несутся по дороге.
Артистка опубликовала в Instagram пост с объяснением.Серябкина отметила, что это совсем не случайные кадры. "Отпустить собак" – "отпустить страхи", – заявила певица.
"Они бегут в тот момент, когда свободна и я", – уточнила солистка.
Ольга рассказала, что видела сон, где за ней гналась стая бойцовых псов. Она заглянула в сонник, но прогнозу не поверила. Девушка не сообщила, что случилось с ней потом. "Слава богу, все позади. После этого верю, что мне иногда снятся вещие сны", – подытожила она.
К слову, для привлечения внимания Серябкина выложила фото своих обнаженных ягодиц. Фанаты тут же накинулись на звезду. "Дайте ей уже под хвост!", "Ты наркоманка?", "Бешеный разврат", – полили ее грязью подписчики.
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