"У всех свои комплексы": Нюша ответила на обвинения экс-возлюбленного Егора Крида

Звезда опровергла заявление экс-возлюбленного Егора Крида. Певица Нюша сообщила, что рассталась с артистом вовсе не из-за его материальных проблем.

Знаменитость появилась в YouTube-шоу "Нежный редактор". Звезда прокомментировала версию Егора Крида об их расставании. Певица Нюша отметила, что у нее другой взгляд на произошедшее.

"У всех свои комплексы и своя правда. И если он так считает, то я ничего не могу с этим поделать. У меня совершенно другой взгляд на эту ситуацию, потому что моя причина, по которой мы расстались, была абсолютно не такой", – сообщила артистка.

После она добавила, что если бы ее родные действительно высказывались против отношений с Кридом, то это вряд ли бы на что-то повлияло. Она не позволяет другим людям указывать, как ей жить.

По словам певицы Нюши, она никогда не оценивала мужчин по размеру их кошелька. Более того, она всегда верила, что Егор добьется больших успехов.

"Как это может быть для меня причиной, если я абсолютно самодостаточная девушка и изначально на это не смотрела? Мне это не нужно было. У меня были совершенно другие мотивы. Я всегда в поисках абсолютно искренних чувств. Мне тогда было непонятно, почему у него паззл не складывается", - поведала певица Нюша.

Звезда сообщила, что причиной их расставания были разные взгляды на жизнь. "У него были немного другие ценности на тот момент. Мы не могли найти общий язык", – резюмировала вокалистка.

Напомним, в недавнем интервью Егор Крид сообщил, что в отношениях с Нюшей ему было "некомфортно". По словам артиста, тогда он очень мало зарабатывал и не мог заплатить за возлюбленную в ресторане. Ему приходилось тратить все свои накопления на подарки избраннице. Исполнитель до сих пор уверен, что родители певицы были против их отношений из-за его финансовой несостоятельности.