Ясновидящая предупредила Борисову о смертельной опасности

Телеведущей потребовалась помощь потусторонних сил. Дана Борисова рассказала зачем обращалась к ведунье.

Несколько дней назад знаменитость летала в Карачаевск. Дана Борисова посетила "русскую Вангу" Нелли Биджиеву. Знаменитость стала участницей обряда с огнем.

О том, что навещала ведунью дана Борисова рассказала в личном Instagram. Многие поклонники писали тогда, что теледива с помощью "русской Ванги" пыталась наладить личную жизнь либо избавится от алкогольной или наркотической зависимости. Однако Борисова поспешила опровергнуть домыслы.

По словам знаменитости, она была в Карачаевске на съемках. И с ясновидящей общалась по работе. Дана Борисова играет роль девушки, которая не может разобраться со своими проблемами сама и решает обратиться к потусторонним силам.

Меж тем отвечая на вопросы поклонников, Дана Борисова все же проговорилась. Звезда рассказала, что больше не сядет за руль. Управлять транспортом теледиве запретила ведунья. Судя по всему, для знаменитости это может быть смертельно опасно. Также Дане нельзя лежать в горячей ванне – на эту процедуру ясновидящая тоже поставила запрет.