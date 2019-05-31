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Телеведущая Дана Борисова спьяну вышла замуж

Дана Борисова. Фото: www.globallookpress.com
Дана Борисова стала очередной звездной гостьей передачи Киры Прошутинской "Он и она". Телеведущая откровенно рассказала о том, как встретила будущего мужа, как вышла замуж и почему не помнит, где он.
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42-летняя Дана Борисова была замужем лишь единожды. 22 июня 2015 года популярная телеведущая вышла замуж за бизнесмена Андрея Тищенко. Однако спустя всего восемь месяцев брак распался. В свежем интервью Дана Борисова призналась, что в то время плотно сидела на алкоголе и наркотиках, на этой почве познакомилась с будущим супругом. "Ну что можно ожидать. Два, два зависимых человека, два наркомана нашли друг друга", – констатировала телеблондинка.

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Дана Александровна Борисова Телеведущая

Она призналась, что своего благоверного буквально увела из семьи. "Я под это дело его вроде как у жены увела. Сейчас летела из Турции, жена эта в самолете подошла. Я на нее с таким удивлением посмотрела, сказала: "Я жена вашего мужа", – рассказала Дана Борисова. Она призналась ведущей Кире Прошутинской, что ей не очень приятно вспоминать тот период, ведь получается, что она вышла замуж буквально спьяну.

"Эта тема очень грустная. И должна была очень грустно закончиться. И она принесла свои грустные плоды. Вышла замуж. Спасибо. Так хотела – вот получила. А теперь не помню и не знаю вообще, где этот муж и какова его судьба. И слава богу,  что не помню", – заключила Дана Борисова. Вскоре после этого стало известно о ее проблемах с алкоголем и наркотиками. Тогда многие знаменитости, особенно шоумен Андрей Малахов, попытались совместными усилиями вытащить Дану из ямы.

Они обманом заманили ее в самолет и отправили в Таиланд, в один из реабилитационных центров. Там Дана Борисова провела несколько недель. Протрезвев, она многое переосмыслила и оформила развод. Сейчас телеведущая пытается заново строить жизнь.

Автор: Наталья Аряева31 мая 2019, 17:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дана Борисова вышла в свет после передозировки

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