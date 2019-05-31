Телеведущая Дана Борисова спьяну вышла замуж
42-летняя Дана Борисова была замужем лишь единожды. 22 июня 2015 года популярная телеведущая вышла замуж за бизнесмена Андрея Тищенко. Однако спустя всего восемь месяцев брак распался. В свежем интервью Дана Борисова призналась, что в то время плотно сидела на алкоголе и наркотиках, на этой почве познакомилась с будущим супругом. "Ну что можно ожидать. Два, два зависимых человека, два наркомана нашли друг друга", – констатировала телеблондинка.
Она призналась, что своего благоверного буквально увела из семьи. "Я под это дело его вроде как у жены увела. Сейчас летела из Турции, жена эта в самолете подошла. Я на нее с таким удивлением посмотрела, сказала: "Я жена вашего мужа", – рассказала Дана Борисова. Она призналась ведущей Кире Прошутинской, что ей не очень приятно вспоминать тот период, ведь получается, что она вышла замуж буквально спьяну.
"Эта тема очень грустная. И должна была очень грустно закончиться. И она принесла свои грустные плоды. Вышла замуж. Спасибо. Так хотела – вот получила. А теперь не помню и не знаю вообще, где этот муж и какова его судьба. И слава богу, что не помню", – заключила Дана Борисова. Вскоре после этого стало известно о ее проблемах с алкоголем и наркотиками. Тогда многие знаменитости, особенно шоумен Андрей Малахов, попытались совместными усилиями вытащить Дану из ямы.
Они обманом заманили ее в самолет и отправили в Таиланд, в один из реабилитационных центров. Там Дана Борисова провела несколько недель. Протрезвев, она многое переосмыслила и оформила развод. Сейчас телеведущая пытается заново строить жизнь.
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