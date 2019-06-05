Уличенный в наглом обмане Тимати нелепо оправдался
Рэперу Тимати пришлось оправдываться перед блогерами, которые считают, что его коллекция под брендом Black Star Wear совместно с сетью магазинов "Армия России" очень уж похожа на товары с Amazon и AliExpress. Музыкант перешел на ненормативную лексику.
"Вместо того чтобы оценить инициативу и реально крутую коллекцию из более чем 80 наименований, проще *** (нецензурный аналог слова "докопаться") до одной модели шорт, эквивалент которой стоит, кстати, в женском ассортименте израильской армии, и им проще писать, что я потратил деньги Минобороны, продав им эти шорты, (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.)", – возмутился музыкант.
В то же время рэпер Тимати проговорился: он напомнил подписчикам, что является официальным рекламным лицом AliExpress. Видимо, схожесть его продукта с товарами этого магазина все же неслучайна.
Однако рэпер Тимати продолжает давить на критиков. "Писать дерьмо в комментариях может каждый, а вот создать национально-патриотический продукт высокого качества – увы, не многие", – оправдался музыкант.
Рэпер Тимати представил совместную коллекцию одежды Black Star Wear и "Армии России" в конце мая. Фанаты заподозрили его в желании заработать на военных – такие же вещи продаются в онлайн-магазинах буквально за копейки. Да и качеством покупатели остались недовольны, пишет "ФедералПресс".
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