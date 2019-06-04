Ксению Бородину обвиняют в воровстве
Под снимком светская львица призвала поклонников не верить аферистам, пишущим от ее имени. Также она негодует, почему средства переводят обманщикам, а претензии высказывают ей. "Вот я все время думаю, что вами руководит, когда вы сами отдаете деньги мошенникам, а строчить смс с проклятиями бежите ко мне в директ?", – негодует Бородина.
Ксения напоминает, что она никогда не проводила опросы. А розыгрыши всегда проходят только на ее официальной странице.
При этом она ни разу не упоминала ни о каких переводах на карту. Максимум, она просит участников подписаться на конкурсные аккаунты.
"Вас разводят!", – заверяет телезвезда. Она просит фанатов быть внимательнее и перестать вестись на это.
"Бесплатный сыр только в мышеловке!", – подытожила Бородина.
Верные поклонники предположили, что возможно обмануть хотят саму Ксению. "Такое ощущение складывается, что они нигде не участвуют, а просто на дурака пишут в директ, а вдруг им предложат возмещение", "Это сами мошенники пишут и давят на жалость", – поделись мыслями активные пользователи сети.
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