Кристина Орбакайте получила в лоб за неуважение к флагу
На фотографии дочь Примадонны запечатлена с организатором концертов в Ижевске Борисом Рубиновским. Артистка обмоталась белой тюлью и темно-красной шторой, а посередине приложила синий галстук рядом стоящего мужчины. Таким образом она соорудила флаг в честь Дня России.
Подписчики разбились на два лагеря. Некоторым очень понравились снимок и сама идея. "Оригинальность, как всегда, на высоте!", "Здорово получилось!", "Ваш триколор вне конкуренции!" – расхваливали звезду поклонники.
Многие также поблагодарили Кристину за чудесный концерт в честь праздника. "Вы просто офигительная зажигалочка! Спасибо огромное за чудесные песни, вместе с вами пели и танцевали! Приезжайте к нам еще!" – написала верная фанатка.
"Платье из штор и мужского галстука – это по-нашему!" – посмеялась обожательница.
Но нашлись среди аудитории и те, кто был крайне недоволен выходкой Орбакайте. "Конечно, зачем ей с уважением относиться к флагу, если живет в Америке, а бабки рубит в Ижевске. Ты звездно-полосатым обернись! Трое детей, а ума нет", – разнесла в пух и прах знаменитость критик.
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