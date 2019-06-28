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"Неприятно смотреть": Орбакайте показала последствия операции

Кристина Орбакайте. Фото: www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте обнародовала видео. Однако некоторые фанаты сочли его излишне интимным.

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прочитано 5519 раз

Кристина Орбакайте поделилась радостью: у ее семилетней дочери меняются зубы. Артистка выложила в Instagram видео, запечатлев удаление у Клавы молочного зуба. Операцию проводил муж певицы, бизнесмен Михаил Земцов. В ролике девочка улыбается. "Ждем зубную фею. Папа на все руки!" – написала Кристина.

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Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Поклонники неоднозначно отреагировали на публикацию. Некоторые сочли ролик излишне откровенным, не для чужих глаз: "Совершенно личная съемка для семейного архива. Неприятно смотреть. Слишком близко камера. Мы, ваши подписчики, тоже зубки детские вынимаем – не поверите", "Извините, но зачем это показывать?"

А вот друзья звезды восприняли ролик положительно. Автор-песенник Игорь Николаев отметил: "Молодец Мишка, не испугался! И Клава храбрая!" Телеведущая Лера Кудрявцева, дизайнер Игорь Гуляев и хореограф Алла Духова ограничились смайликами.

Напомним, что Клавдия появилась на свет 30 марта 2012 года. Кристина Орбакайте скрывала беременность до тех пор, пока живот можно быть прятать за свободными нарядами. Для певицы это третий ребенок – от предыдущих отношений у Кристины Орбакайте есть взрослые сыновья Никита Пресняков и Дени Байсаров.

Автор: Наталья Аряева28 июня 2019, 10:45
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Помолодевшая Орбакайте разгадала страшную загадку

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Если не бабка Пугалкина с галченком и его детками, то лоченька Кристина со своими! И так каждый день! Ну, какое народу дело до дочки Кристины? Достала уже эта гей мафия!
Гость
Ответить
Страшненькая Клавка! Природа отдохнула .
Гость
Ответить
Gadina kak Mamahska
Гость
Ответить
А,как она сегодня покакала?Жидкий стул или запор был?
Гость
Ответить
всё напоказ мама плохому ненаучит ониж звёзды,спасибо байсарову нос выпрямил чучело оно и есть чучело
Ольга
Ответить
Может это и событие для родителей, но на хрена выставлять для всех. Инстаграм это уже диагноз, мозги сдвигает конкретно.
1

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