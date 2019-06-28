"Неприятно смотреть": Орбакайте показала последствия операции
Кристина Орбакайте поделилась радостью: у ее семилетней дочери меняются зубы. Артистка выложила в Instagram видео, запечатлев удаление у Клавы молочного зуба. Операцию проводил муж певицы, бизнесмен Михаил Земцов. В ролике девочка улыбается. "Ждем зубную фею. Папа на все руки!" – написала Кристина.
Поклонники неоднозначно отреагировали на публикацию. Некоторые сочли ролик излишне откровенным, не для чужих глаз: "Совершенно личная съемка для семейного архива. Неприятно смотреть. Слишком близко камера. Мы, ваши подписчики, тоже зубки детские вынимаем – не поверите", "Извините, но зачем это показывать?"
А вот друзья звезды восприняли ролик положительно. Автор-песенник Игорь Николаев отметил: "Молодец Мишка, не испугался! И Клава храбрая!" Телеведущая Лера Кудрявцева, дизайнер Игорь Гуляев и хореограф Алла Духова ограничились смайликами.
Напомним, что Клавдия появилась на свет 30 марта 2012 года. Кристина Орбакайте скрывала беременность до тех пор, пока живот можно быть прятать за свободными нарядами. Для певицы это третий ребенок – от предыдущих отношений у Кристины Орбакайте есть взрослые сыновья Никита Пресняков и Дени Байсаров.
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