"Школьников совращаешь": Лорак возмутила эротичным снимком
Фото сильно загорелой и похудевшей Ани Лорак появился в Instagram певицы. Артистка пожелала подписчикам всего хорошего.
"Солнечного настроения! Прекрасного, доброго дня", – подписала певица снимок.
Ани Лорак сидит на ступеньках в коротенькой юбке и майке-платье. Первое, что бросается в глаза – очень темный загар. Поклонники решили, что артистка переборщила с солнечными ваннами – они считают, что Лорак это не идет. Эротичную позу и наряд певицы также не все одобрили.
"Выглядишь, как девочка", "С загаром что-то пошло не так", "Шоколадка", "Загоревшая", "Ты зачем школьников совращаешь", "Что-то мулаткой быть не очень", – комментируют снимок подписчики Ани Лорак (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Удивила комментаторов и чрезмерная, по их мнению, худоба Ани Лорак. Подписчики считают, что певица переусердствовала с диетами.
Артиста заметили в Юрмале
Актер не смог ответить ей отказом
Поклонники пытаются понять, что имел в виду музыкант
Юлия Михалкова удивила неожиданным поступком
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему хохлушкам нельзя верить...
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Марина Хлебникова похудела и постарела
Как вам презик Зеленский?
Сестры Хачатурян
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Барановская
муж не разрешает худеть
Родители выдают замуж
Маленький член
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Большие соски что делать?
Сколько можно прожить без секса?
хочу попробовать с МЖМ
Когда пьяный поднимает руку
Хочу быть содержанкой
Переспать за машину?
Вибратор
Надоело быть любовницей
Соврала про возраст
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Оливковое или подсолнечное?
Как попросить справку перед сексом?
Почему мужчины спрашивает мой размер груди?
В следующий раз платишь ты
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Подруга выходит замуж за моего брата
Начальница уволила из-за ревности
Пукаю