Отпиарившийся на Мишулине самозванец Еремеев стал ведущим Первого канала
Главная кнопка страны запускает проект "Семейные тайны" — это громкие истории знаменитостей, в которых осталось немало домыслов, вопросов и догадок. Тимур Еремеев возглавит расследование тайн звезд ХХ века.
"Я всегда хотел заниматься телевидением. Кстати, еще в юности, сразу после института вел прямые эфиры на небольшом кабельном окружном канале в Москве. Поэтому проект на главном канале страны – это подходящий вызов для меня и, конечно, то, о чем я мечтал", – говорит Еремеев.
Создатели новой программы обещают зрителям, нечто необычное. На российском телевидении аналогов программе "Семейные тайны" нет и не было. Зрители увидят документальный фильм, который поделен на несколько частей. Во время просмотра картины ведущий Тимур Еремеев будет возвращать сидящих у экранов в реальное время, в зал кинотеатра, где вместе со специалистами обсудит увиденное.
Убийство актрисы Зои Федоровой, пропажа наследства генерального секретаря СССР Леонида Брежнева или новые обстоятельства смерти Владимира Высоцкого – вот какие тайны попробует раскрыть Тимур Еремеев. Первый выпуск шоу выйдет в эфир 16 июня в 18:00.
Отметим, что новоиспеченный ведущий Первого канала еще менее года назад сам был героем ток-шоу. Артист прославился, рассказав о том, что является внебрачным сыном звезды советского кино Спартака Мишулина.
В студии "Пусть говорят" даже были озвучены выводы генетической экспертизы между Еремеевым и его предполагаемой сестрой – Кариной Мишулиной. Результат ДНК-теста оказался положительным, однако законная дочь Спартака Васильевича брата признавать не хочет. Карина в суде пытается доказать, что Тимур Еремеев ей вовсе не родственник, а самозванец, который пытается пиариться на знаменитой фамилии.
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