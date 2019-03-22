Родство Мишулина и Еремеева не подтвердилось
Информация о том, что Тимур Еремеев может быть внебрачным сыном Спартака Мишулина, муссируется уже несколько месяцев. Молодой человек участвовал в нескольких телепередачах, называя себя его близким родственником, что очень не нравилось вдове и дочери легендарного актера.
Дело дошло до суда. А 18 марта состоялось очередное заседание. Результатами поделилась с журналистами Карина Мишулина. "Так как Еремеев продолжает врать, что якобы суд разрешил ему юридически называть Мишулина отцом, то мы получили судебный документ, где написано, что на сегодняшний день документально не подтверждено родство, не было генетической экспертизы и не было судебного решения о родстве Еремеева и Мишулина", – цитирует дочь Спартака Мишулина StarHit.
Она подчеркнула: иск был о защите чести и достоинства, а не о родстве. "Любое его публичное называние Мишулина отцом является незаконным. К Мишулину он отношения никакого не имеет", – заключила Карина и в качестве доказательства предъявила тот самый документ.
Там обозначено, что Тимур Еремеев и Спартак Мишулин не родственники. Как пояснил адвокат Карины Мишулиной Валерий Панасюк, все заявления молодого актера в интервью – только предположения.
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