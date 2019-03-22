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Шоу-бизнес

Родство Мишулина и Еремеева не подтвердилось

Тимур Еремеев. Кадр youtube.com
Состоялось новое судебное заседание, касающееся семьи легендарного актера Спартака Мишулина и его предполагаемого сына Тимура Еремеева. Результаты обнародовала дочь артиста Карина.
прочитано 2775 раз

Информация о том, что Тимур Еремеев может быть внебрачным сыном Спартака Мишулина, муссируется уже несколько месяцев. Молодой человек участвовал в нескольких телепередачах, называя себя его близким родственником, что очень не нравилось вдове и дочери легендарного актера.

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Карина Спартаковна Мишулина актриса

Дело дошло до суда. А 18 марта состоялось очередное заседание. Результатами поделилась с журналистами Карина Мишулина. "Так как Еремеев продолжает врать, что якобы суд разрешил ему юридически называть Мишулина отцом, то мы получили судебный документ, где написано, что на сегодняшний день документально не подтверждено родство, не было генетической экспертизы и не было судебного решения о родстве Еремеева и Мишулина", – цитирует дочь Спартака Мишулина StarHit.

Она подчеркнула: иск был о защите чести и достоинства, а не о родстве. "Любое его публичное называние Мишулина отцом является незаконным. К Мишулину он отношения никакого не имеет", – заключила Карина и в качестве доказательства предъявила тот самый документ.

Там обозначено, что Тимур Еремеев и Спартак Мишулин не родственники. Как пояснил адвокат Карины Мишулиной Валерий Панасюк, все заявления молодого актера в интервью – только предположения.

Автор: Наталья Аряева22 марта 2019, 12:16
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Все правильно. Если Спартак Мишулин и ходил налево при жизни, то при чем здесь его семья? Семья не должна нести ответственность за поступки мужа. И страдать за это не должна. Так что, как бы вам не нравилась Карина, я за официальную семью. Уж она точно была. А все остальное непонятно что.
Гость
Ответить
Они похожи. Без экспертизы видно, чей он сын.
Елена
Ответить
Куда ж мои комментарии то деваются про глупую и злую сестрицу
Гость
Ответить
У меня тоже родственница знаменитая ,и фамилия моя,и у мужа моего ,не понимаю,что так кичится ?Озверевшая девушка,я вообще эту АБВГДейку не смотрела,мне не было интересно,клоун и клоун,не собиралась интересоваться личность человека!
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