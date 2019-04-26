Признанного самозванцем Сорокина суд лишил наследства Мишулина

В имущественном споре поставлена жирная точка. Светлое имя актера больше марать никто не посмеет.

"На заседании Тверского районного суда Москвы было вынесено решение по иску Эдуарда Сорокина, называющего себя внуком Спартака Мишулина, к вдове актера, у которой он пытался отобрать элитную квартиру в центре Москвы, – рассказал "Дни.ру" в эксклюзивном интервью адвокат Валерий Панасюк. – В постановлении говорится об отказе в удовлетворении исковых требований Сорокина, об отказе в установлении родственных отношений его со Спартаком Мишулиным и об отказе в получении наследства".

"Суд решил, что Сорокин не является родственником актера, – уточнил юрист. – Более того, генетическая экспертиза выяснила, что он состоит в родстве с Тимуром Еремеевым. Автоматически получается, что и Еремеев – не родственник Мишулина. Попросту говоря, он самозванец. Семья довольна решением суда. Мы надеемся, что это было последнее заседание, что была поставлена окончательная точка, что больше в честности и порядочности Спартака Мишулина никто не будет сомневаться".

Информация о том, что Тимур Еремеев может быть внебрачным сыном Спартака Мишулина, муссировалась много месяцев. Молодой человек участвовал в нескольких телепередачах, называя себя его близким родственником, что очень не нравилось вдове и дочери легендарного актера.

Позже объявился Эдуард Сорокин, который уверял, что Спартак Мишулин – его родной дед по отцовской линии. Мол, Владимир Спартакович Сорокин был внебрачным сыном Спартака Мишулина. Якобы актер не мог записать ребенка на свое имя, поскольку был женат и боялся общественного порицания.

Вдова артиста Валентина Константиновна и дочь Карина устали отбиваться от мошенников и аферистов всех мастей. Слава богу, теперь можно выдохнуть.

