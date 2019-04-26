Признанного самозванцем Сорокина суд лишил наследства Мишулина
"На заседании Тверского районного суда Москвы было вынесено решение по иску Эдуарда Сорокина, называющего себя внуком Спартака Мишулина, к вдове актера, у которой он пытался отобрать элитную квартиру в центре Москвы, – рассказал "Дни.ру" в эксклюзивном интервью адвокат Валерий Панасюк. – В постановлении говорится об отказе в удовлетворении исковых требований Сорокина, об отказе в установлении родственных отношений его со Спартаком Мишулиным и об отказе в получении наследства".
"Суд решил, что Сорокин не является родственником актера, – уточнил юрист. – Более того, генетическая экспертиза выяснила, что он состоит в родстве с Тимуром Еремеевым. Автоматически получается, что и Еремеев – не родственник Мишулина. Попросту говоря, он самозванец. Семья довольна решением суда. Мы надеемся, что это было последнее заседание, что была поставлена окончательная точка, что больше в честности и порядочности Спартака Мишулина никто не будет сомневаться".
Информация о том, что Тимур Еремеев может быть внебрачным сыном Спартака Мишулина, муссировалась много месяцев. Молодой человек участвовал в нескольких телепередачах, называя себя его близким родственником, что очень не нравилось вдове и дочери легендарного актера.
Позже объявился Эдуард Сорокин, который уверял, что Спартак Мишулин – его родной дед по отцовской линии. Мол, Владимир Спартакович Сорокин был внебрачным сыном Спартака Мишулина. Якобы актер не мог записать ребенка на свое имя, поскольку был женат и боялся общественного порицания.
Вдова артиста Валентина Константиновна и дочь Карина устали отбиваться от мошенников и аферистов всех мастей. Слава богу, теперь можно выдохнуть.
Люди плачут, думая об участи ребенка
Поющая ведущая отписалась от давней знакомой в Instagram
Состояние женщины резко ухудшилось
70-летняя Примадонна предстала в провокационном виде
Популярные темы форума
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Хочет сумку за 200 тысяч
Мужья -тираны
Люблю зрелых
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Почему осуждают?
Зеленский стал президентом Украины!
дочь строит глазки моему мужу
Вопрос админу
Ищу девушку
О размере, ... нравится девушкам
Не предложил выплатить мою ипотеку
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Где найти достойную женщину?
бедный муж
Содержанка это кто?
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Собачники афигели
Выйти замуж,это противно.
СССР разделили,даже нас не спросили!
Фильмы ужасов.
По радио говорят про Украинские выборы,как вы думаете ,кто победит?
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Ау! Астроведы! Откликнитесь! Где вы?
у вас бывает ,сидишь на работе,и чувствуешь,что плохая энергия,и голова болит ,давление поднимается,душа внутри выскакивает,аж <цензура> тошноты