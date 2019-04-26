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Шоу-бизнес

Признанного самозванцем Сорокина суд лишил наследства Мишулина

Спартак Мишулин. Кадр из фильма "Выстрел в гробу" (1992)
В имущественном споре поставлена жирная точка. Светлое имя актера больше марать никто не посмеет. 
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"На заседании Тверского районного суда Москвы было вынесено решение по иску Эдуарда Сорокина, называющего себя внуком Спартака Мишулина, к вдове актера, у которой он пытался отобрать элитную квартиру в центре Москвы, – рассказал "Дни.ру" в эксклюзивном интервью адвокат Валерий Панасюк. – В постановлении говорится об отказе в удовлетворении исковых требований Сорокина, об отказе в установлении родственных отношений его со Спартаком Мишулиным и об отказе в получении наследства".

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Карина Спартаковна Мишулина

Карина Спартаковна Мишулина актриса

"Суд решил, что Сорокин не является родственником актера, – уточнил юрист. – Более того, генетическая экспертиза выяснила, что он состоит в родстве с Тимуром Еремеевым. Автоматически получается, что и Еремеев – не родственник Мишулина. Попросту говоря, он самозванец. Семья довольна решением суда. Мы надеемся, что это было последнее заседание, что была поставлена окончательная точка, что больше в честности и порядочности Спартака Мишулина никто не будет сомневаться".

Информация о том, что Тимур Еремеев может быть внебрачным сыном Спартака Мишулина, муссировалась много месяцев. Молодой человек участвовал в нескольких телепередачах, называя себя его близким родственником, что очень не нравилось вдове и дочери легендарного актера.

Позже объявился Эдуард Сорокин, который уверял, что Спартак Мишулин – его родной дед по отцовской линии. Мол, Владимир Спартакович Сорокин был внебрачным сыном Спартака Мишулина. Якобы актер не мог записать ребенка на свое имя, поскольку был женат и боялся общественного порицания.

Адвокат Валерий Панасюк. Фото: пресс-служба

Вдова артиста Валентина Константиновна и дочь Карина устали отбиваться от мошенников и аферистов всех мастей. Слава богу, теперь можно выдохнуть.

Автор: Иван Губкин26 апреля 2019, 11:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандальная слава Карины Мишулиной

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Как бы Карина с мамой не отпихивались, ясно, что Еремеев сын Мишулина.
Гость
Ответить
Терпеть не могу семейку Карины...примерзкая особа..не когда им не видать покоя!
Тимура обожаю и все мои знакомые только за него,талантливый актёр и классный ,а эту истеричка только в дурку!!!
Гость
Ответить
Вот, кто врунья-это Карина и её мамаша. Если и написано в защиту Карины, то я уверена сама и писала. Она и её мамаша примерзкие особы.
Гость
Ответить
Каринка объявилась! Видимо из психушки выпустили...
Гость
Ответить
Гость ГУЗЕЛЬ
ТАК ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ КАРИНКЕ ВОЗДАЛОСЬ ЗА ЕЕ ПАХАБНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ВРАНЬЕ И КЛЕВЕТУ...
И как вы обломались - те, кого вы поддерживали - мошенники и вруны) А Карина вышла победителем вам назло)
Гость
Ответить
Твари конченный Сорокины и Еремеевы! В святые дни Бог на стороне Мишулиных!! Вот теперь наказание ждите от господа! Карина с победой вас!!!
Гость
Ответить
Как все правильно!!! Молодцы Мишулиных!! А самозванцев на кол!
Гость
Ответить
А получается что врали Сорокин с Еремеевым.
Гость ГУЗЕЛЬ
Ответить
ТАК ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ КАРИНКЕ ВОЗДАЛОСЬ ЗА ЕЕ ПАХАБНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ВРАНЬЕ И КЛЕВЕТУ...
1

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