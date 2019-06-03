Влад Топалов получил заряд мотивации
Певец опубликовал в своем Instagram новый пост. Он стоит в одном полотенце, хвалясь перед поклонниками своим торсом. "Нуууу, все-равно жирный, но средней жирности", – подписал снимок Топалов.
Он отмечает, что такого результат он добился без строгого соблюдения диеты. Звезда не собирается останавливаться на достигнутом и будет работать дальше.
Ранее у супругов началась настоящая война. Тодоренко тайком снимала, как муж есть вредную еду и выкладывала в социальных сетях. Влад порывался отомстить жене за такую выходку, но этого так и не случилось.
Отметим, исполнитель умудрился набрать 10 килограммов за короткий промежуток времени. Это связано с тем, что мужчина бросил курить, дабы оградить от вредного дыма своего маленького сына. Испытывая стресс без никотина, он стал активно заедать его.
В определенный момент все дошло до крайней точки. Регина прямо высказала мужу, что он стал некрасивым.
"Моя супруга, наконец-то, сказала мне, что я страшный", – поделился артист. Певец удивился, ведь Тодоренко всегда уверяла, что он привлекательный.
"Ты был самый красивый. Сейчас – нет", – честно ответила супруга.
Это и стало тем долгожданным пинком для Топалова. Артист пообещал подписчикам выкладывать отчет с тренировок каждую неделю, как писали ранее Дни.ру.
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