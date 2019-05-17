Отвергнутый женой Топалов сел на диету
Влад Топалов больше не может тянуть с похудением. Певец признается, что сил у него на диеты и физические упражнения нет – но нет и выхода. Супруга артиста Регина Тодоренко сказала ему, что он стал некрасивым и потребовала, чтобы Влад прекратил есть.
Артист признался, что сейчас весит 86 килограммов. Влад Топалов хочет похудеть на шесть килограммов к 1 июля. Предел его мечтаний – восемь килограммов. Конечно, певец намерен не только сбрасывать вес, но и набрать мышечную массу.
Певец оправдывается перед поклонниками: Влад Топалов рассказывает, что стал набирать вес после того, как бросил курить – потому что постоянно ест. Но теперь у него есть четкая мотивация. Артист пообещал подписчикам выкладывать отчет с тренировок каждую неделю.
Влад Топалов и Регина Тодоренко уже занимались похудением - они начали сразу после рождения малыша в декабре прошлого года. Однако, если экс-ведущая "Орла и решки" спустя три месяца после родов смогла рекламировать купальники, то ее супруг похвастать такими успехами пока не может, пишет Teleprogramma.pro.
Фанаты, впрочем, считают, что Влад Топалов в отличной форме – и худеть ему совсем не обязательно. Тем не менее, раз уж их кумир принял такое решение, они его поддержали. "Есть мотивация, худеем с Владиком. Война углеводам! Ура салатикам!", – пишут комментаторы.
Артист не отвечал на звонки и сообщения
Джон Бон Джови и его группа покоряют "Лужники"
Также в Москве может появиться музей певицы
Герцогиня Сассекская откровенно рассказала о причинах разрыва
Популярные темы форума
мне скучно,в школе я училась плохо!
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Сын влюбился в старуху
Мой мужчина меня бьет
Первый раз ударил
Ищите мужика по расчету
Секс
Пухлые лучше худых
Как найти свое место?
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Не могу себя принять
Ирина Шейк и Бреди растались
Бросил на 6 неделе беременности
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Взять кредит на свадьбу
Жить вместе до брака
Не получаю удовлетворения
Разин достал уже
Прости, тутка.
Дочь ушла из дома
Хватит гадить в подъездах!!!
Сон
Отбирают квартиру
Вернулся спустя год
Боюсь уколов, истерика
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Стас Садальский
Подруга замутила с моим бывшим
Игра престолов!!!