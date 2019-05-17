Отвергнутый женой Топалов сел на диету

Влад Топалов связал себя серьезным обещанием. Певец намерен похудеть на 8 килограммов к 1-му июня и будет отчитываться перед поклонниками о том, как идет дело. Артисту пришлось пойти на крайние меры после того, как жена назвала его "страшным".

Влад Топалов больше не может тянуть с похудением. Певец признается, что сил у него на диеты и физические упражнения нет – но нет и выхода. Супруга артиста Регина Тодоренко сказала ему, что он стал некрасивым и потребовала, чтобы Влад прекратил есть.

Артист признался, что сейчас весит 86 килограммов. Влад Топалов хочет похудеть на шесть килограммов к 1 июля. Предел его мечтаний – восемь килограммов. Конечно, певец намерен не только сбрасывать вес, но и набрать мышечную массу.

Певец оправдывается перед поклонниками: Влад Топалов рассказывает, что стал набирать вес после того, как бросил курить – потому что постоянно ест. Но теперь у него есть четкая мотивация. Артист пообещал подписчикам выкладывать отчет с тренировок каждую неделю.

Влад Топалов и Регина Тодоренко уже занимались похудением - они начали сразу после рождения малыша в декабре прошлого года. Однако, если экс-ведущая "Орла и решки" спустя три месяца после родов смогла рекламировать купальники, то ее супруг похвастать такими успехами пока не может, пишет Teleprogramma.pro.

Фанаты, впрочем, считают, что Влад Топалов в отличной форме – и худеть ему совсем не обязательно. Тем не менее, раз уж их кумир принял такое решение, они его поддержали. "Есть мотивация, худеем с Владиком. Война углеводам! Ура салатикам!", – пишут комментаторы.