Топалов сцепился с Тодоренко из-за маленького сына
В личном микроблоге артист разместил серию коротких видеороликов, в которых Регина Тодоренко обсуждает с подругами преимущества украинского паспорта. Одна из собеседниц подчеркнула, что мальчик сможет посещать Европу без визы, если родители откажутся от российского паспорта.
Сам Влад Топалов скептически относится к этой идее. Исполнитель явно хочет, чтобы его наследник был гражданином России. "Эти женщины обсуждают гражданство моего сына. Непонятно...", – обратился к своим подписчикам недовольный певец.
Напомним, что артист регулярно делится с подписчиками новостями из личной жизни. Так, недавно музыкант разместил видеоролик, на котором он держит на руках маленького наследника. В подписи к посту Влад Топалов рассказал, что смог наконец-то успокоить громкого малыша. "Он страшно кричал, а я ему мычал на ушко и обнимал крепко и утихомирил", – поделился он.
Пользователи пришли в восторг от трогательного ролика и похвалили молодого отца. Комментарий оставила и ведущая программ "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева. "Какие милые, ми-ми-ми!", - написала знаменитость.
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