Наталья Королева пришла в бешенство из-за подлости
Звезда рассказала, что накануне украинский телеканал "Интер" транслировал ее концерт. К слову, именно с ним Наталью не пустили в ее родную страну. Светская львица знает, что для музыки и хороших песен нет предела и запретов.
Она обращается к поклонникам и заявляет, что очень ждет встречи с ними. По словам исполнительницы, она уверена, что рано или поздно это произойдет. "Спасибо "Интер", соединяющий наши сердца! С любовью, ваша Наташа", – подытожила Королева.
Фанаты активно начали оставлять комментарии под этим постом. "С тобой и с твоими песнями связана моя молодость, любовь и жизнь", "Полтава с вами!", "Наташа, Киев любит и ждет", – не жалели добрых слов обожатели.
"Надеемся, что скоро все изменится, и политика не будет мешать артистам", – резюмировал подписчик.
Напомним, 12 октября прошлого года служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну. Она не сможет попасть на родину в течение 5 лет.
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